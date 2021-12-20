Не може конкурувати з Boeing? Чому українські авіакомпанії не використовують літаки "Антонова"

Чому авіакомпанії не використовую літаки "Антонова" для пасажирських перевезень / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські авіакомпанії не використовують літаки КБ "Антонова", наприклад АН-148 для міжнародних перевезень, оскільки в інших країнах не побудовано для них сервісних баз.

Про це в інтерв'ю заявив президент Міжнародних авіаліній України Євген Дихне.

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За його словами, без розвиненої мережі сервісних баз, яка є, наприклад, у Boeing, забезпечити пасажирські перевезення на постійній основі неможливо.

"Це та історія, яка сьогодні не дозволяє "Антонову" конкурувати з двома найпотужнішими виробниками, які забезпечили світове покриття своїми сервісами, нормативними документами", – сказав Євген Дихне.

Президент МАУ зазначив, що для внутрішніх пасажирських перевезень АН також навряд чи будуть використовуватись, але зовсім не через свої технічні характеристики.

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Все набагато простіше, для авіакомпанії вкрай незручно використовувати літаки різного виробництва для внутрішніх та міжнародних рейсів, оскільки уніфікація флоту – це найважливіший чинник скорочення витрат.

"Тут важливо визначити один або два типи літаків, якими оперуватимуть у компанії. Чи зможе українська компанія організувати на АН-148 внутрішнє повідомлення – складно сказати, можливо, але складно", – сказала голова компанії.

Лоукости підвищують ціни на квитки

Експерти вважають, що авіакомпанії-лоукостери почнуть підвищувати ціни на свої квитки і ера дешевих подорожей добігає кінця.

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Причин декілька але основна – пандемія COVID-19, а також зростання попиту на подорожі влітку 2022 року після відкриття кордонів та скорочення пропускної спроможності авіакомпаній.

А поки що лоукостери пропонують нові, дешеві рейси, "Сьогодні" розповідають про нові напрямки з України до Європи та пишуть, що конструкторське бюро "Антонов" збудує п'ять літаків для національної авіакомпанії.