"Не давайте Путіну грошей!" У Польщі попередили про небезпеку запуску "Північного потоку – 2"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина повинна відмовитись від російського газогону "Північний потік – 2" заради миру.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю Bild.

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За словами прем’єра, якщо новим канцлером стане Олаф Шольц, він запропонує йому не давати Путіну грошей у вигляді плати за енергоресурси.

"Я скажу йому: ми захищаємо кордон Євросоюзу тут, у Польщі! А якщо говорити про ширшу картину: давайте працювати разом заради миру і не давати Путіну додаткових грошей у вигляді платежів за енергоресурси, щоб він не міг продовжувати нарощувати озброєння", – заявив прем’єр.

Сертифікація "Північного потоку – 2"

Український "Нафтогаз" отримав можливість взяти участь у сертифікації "Північного потоку – 2" та спробує довести німецькому регулятору його небезпечність.



Однак наш експерт, економіст Олексій Кущ вважає, що "Нафтогазу" навряд чи вдастся якось завадити запуску трубопроводу, оскільки його думку просто не будуть враховувати.



"Сьогодні" разом з президентом Українського аналітичного центру Олександром Охріменком розбирались, наскільки можливо відтермінувати запуск російсього газогону.



Ми також розповідали, що про участь України у процесі сертифікації сказали в Німеччині.