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"Європу розірвало!" Хто проти "Північного потоку-2", а хто залишився на боці РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
15 листопада, 12:05
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Разом з експертом разбираемся, чи можуть європейські країни зупинити запуск "Північного потоку-2" і кому це може бути вигідно
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Великобританії закликала Європу об'єднатися проти введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Про це Ліз Трас сказала в інтерв'ю Sunday Telegraph.

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"Сьогодні" запитали в експерта, що думають про запуск російського газопроводу в Європі і як інші країни можуть вплинути на цей процес.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменко все залежить від конкретної країни.

Наприклад для Великобританії та Франції запуск потоку – це вкрай не вигідно, а ось Німеччина за, оскільки це дозволить їй стати газовим хабом.

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"Європу розірвало, є країни, яким економічно вигідний "Північний потік-2", а є яким не вигідний. До чого це може призвести? До затягування, оскільки взагалі не запустити трубопровід буде складно, запровадити такі санкції, щоб повністю його заблокувати – це малоймовірно", – зазначив експерт.

На думку Олександра Охріменко, Німеччина досить сильна країна в Євросоюзі та вона буде тиснути на інших, а також пропонуватиме різні пільги .

Може затягнути процес

"Північний потік-2" однозначно запустять, тільки це може бути із затримкою. Затягнуться це може десь ще на півроку. З формальної точки зору, його можна сертифікувати вже в січні, але це може призвести до того, що потік буде сертифікований лише влітку".

Експерт також зазначив, що США вже зробили все можливе для гальмування цього процесу та на гострий конфлікт із Німеччиною вони не підуть.

Раніше "Сьогодні" з експертами розбиралися, коли все-таки можуть сертифікувати скандальний газопровід .

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А також писали, як у Німеччині висловилася у бік України щодо "Північного потоку-2".

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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