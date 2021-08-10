НБУ вийшов на ринок. Курс долара почав зростати на міжбанку

Долар стабілізується / Фото: Сьогодні, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Долар 10 серпня після падіння за офіційним курсом почав рости на міжбанку і торгується в районі 26,76-26,78 грн. Підвищення відбулося на тлі активної участі Національного банку (НБУ) в торгах. Втім, до кінця тижня гривня може знову зміцнитися.

Про це розповів в коментарі сайту "Сьогодні" аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

"Долар на міжбанку закріпився нижче 27 грн. Це показує відсутність попиту на" дешевий долар ", що найближчим часом дозволить курсу спускатися нижче, до 26,5 грн", – вважає Пархоменко.

Причиною зростання котирувань 10 серпня стало, що НБУ вже двічі виходив на торги з покупкою долара по 26,72 грн. Це провокує зростання курсу – у продавців з'явився універсальний покупець валюти і покупці змушені підвищувати котирування, щоб перехопити долар у НБУ, пояснили аналітики Minfin.

Як змінився курс долара на міжбанку за тиждень

Курс може вирости восени

За прогнозами аналітиків Finstop, девальваційними чинниками для гривні можуть стати такі події:

рекордні погашення за зовнішніми боргами (знадобиться багато валюти, щоб платити за зобов'язаннями);

піково високі ціни на світових ринках на енергоносії (газ, нафта, вугілля);

запуск "Північного потоку – 2", який може позбавити Україну частини валютної виручки за транзит газу;

зменшення попиту на українські держоблігації від нерезидентів, а також ризики відтоку нерезидентів з ОВДП.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також повідомлялося, що Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: