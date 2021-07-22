НБУ погіршив прогноз зростання цін, а сезон варення опинився під загрозою – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Українців чекає зростання цін - ще більший, ніж прогнозував НБУ. А сезон варення вже під загрозою. Колаж: Getty Images/Freepek/Сьогодні / Фото: Getty Images/Freepek/Сьогодні

Національний банк України погіршив прогноз інфляції і підвищив облікову ставку, ПриватБанк оголосив про запуск нової функції переказу грошей за номером телефону, цукор коштує майже 1 долар за кілограм, а Ілон Маск "накрутив" курс біткоїна.

Розповідаємо найголовніше про гроші за сьогодні – 22 липня.

Все подорожчає – ще більше, ніж планували

Інфляція перевищила прогнози / Фото: Depositphotos, REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

НБУ підвищив облікову ставку і одночасно з тим погіршив прогноз інфляції. До кінця 2021 року споживчі ціни в Україні повинні зрости на 9,6% – замість 8%, як раніше розраховував Нацбанк. Крім того, інфляція найближчим часом перевищить 10%. Однак в НБУ очікують, що цей процес сповільниться завдяки надходженню нового врожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії.

Долар в Україні має коштувати 11,5 грн

Україна випала з ТОП-5 країн з найнедооціненішою валютою / Фото: Pixabay, НБУ

Україна зміцнила свої позиції в рейтингу "Недооціненість національних валют" і піднялася з п'ятого місця з кінця на восьме. Про це говорять дані, засновані на "Індексі БігМака" і опубліковані The Economist. На момент проведення дослідження в США бургер "Біг Мак" коштував 5,65 долара, а в Україні – 65 гривень. Різниця – трохи більше 2,3 долара. Виходячи з цього, аналітики порахували "справедливим" курс української валюти в розмірі 11,5 грн/дол, хоча на поточний момент курс становить 27,24 грн/дол.

Українці зможуть переказувати гроші за номером телефону

Державний ПриватБанк оголосив про запуск нової функції в додатку "Приват24": українці зможуть здійснювати грошові перекази за номером телефону. Систему запустили у співпраці з платіжною системою Visa. Перекази можна буде робити тільки в гривні з картки будь-якого українського банку на картку будь-якого іншого банку за умови, що обидві картки зареєстровані в "Приват24". Комісія – така ж, як і при звичайних переказах за номером картки.

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ПриватБанк і Монобанк приєдналися до системи блокування рахунків / Фото: уніан, НБУ, Дія

Ілон Маск "накрутив" біткоїн

Біткоїн раптово перейшов до зростання і піднявся вище 32 тис. доларів. Ще нещодавно криптовалюта падала нижче психологічної позначки в 30 тис. доларів. Хвилю оптимізму викликав Ілон Маск, який заявив, що Tesla, найімовірніше, знову почне продавати свої електромобілі за біткоїни.

Курс біткоїна зріс через заяву Маска / Фото: Getty Images

Ціна на цукор різко зросла

Сезон варення опинився під загрозою зриву через високу ціну на цукор. Ціна на "біле золото" досягла майже долара за кілограм, а в деяких магазинах – перевищує позначку в 30 грн. Аграрії пов'язують це з невдалим врожаєм, який виявився найгіршим за останні чотири роки. Вони ж прогнозують зниження вартості вже найближчим часом – аж до 20 грн за кілограм.

Бажаючим зварити варення доведеться розщедритися / Фото: Flickr, Depositphotos