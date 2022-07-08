НБУ змінив важливі валютні правила – кого торкнуться нові норми

НБУ змінив правила для бізнесу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
З 9 липня український бізнес матиме змогу купувати валюту та переказувати кошти за операціями з імпорту будь-якої товарної продукції.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Зазначається, що обмеження на купівлю валюти зберігатимуться для імпорту послуг, так само залишаться і обмеження на транскордонні переказ.
Які послуги може імпортувати бізнес?
У НБУ наголошують, що підприємства зможуть імпортувати лише ті послуги, що входять до переліку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 7 липня 2022 року № 761.
"За оцінками НБУ, послаблення обмежень для імпорту продукції не створить суттєвого додаткового тиску на валютний ринок. Адже на початок липня перелік товарів критичного імпорту вже містив близько 90% товарів, що імпортувалися до війни", – пише пресслужба.
У регуляторі розповіли, що такі зміни стали можливими після набуття 1 липня чинності закону № 2325-IX, який відновлює мита та податки на імпорт товарів та послуг.
Що ще зміниться?
Крім цього, з 9 липня розширюються строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 120 до 180 днів. Це допоможе підприємцям в умовах логістичних проблем, які спричинила війна.
Ну і наостанок, НБУ оголосив про зменшення з 10 до 2 робочих днів строк використання купленої для розрахунків валюти резидентами з 11 липня 2022 року, що має знизити тиск на валютному ринку.
"Сьогодні" раніше писали, що буде з доларом, якщо НБУ відпустить "заморожений" курс і розповідали, що у Нацбанку думають про ситуацію з кредитами.