НБУ изменил важные валютные правила – кого коснутся новые нормы

НБУ изменил правила для бизнеса / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

С 9 июля украинский бизнес сможет покупать валюту и переводить средства по операциям по импорту любой товарной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка

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Отмечается, что ограничения на покупку валюты будут сохраняться для импорта услуг, так же останутся и ограничения на трансграничные переводы.

Какие услуги может импортировать бизнес?

В НБУ отмечают, что предприниматели смогут импортировать только услуги входящие в перечень, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 7 июля 2022 г. № 761.

"По оценкам НБУ, ослабление ограничений для импорта продукции не создаст существенного дополнительного давления на валютный рынок. Ведь к началу июля перечень товаров критического импорта уже содержал около 90% импортируемых до войны товаров", – пишет пресс-служба.

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В Нацбанке уверены, что благодаря таким изменениям в стране улучшатся условия ведения предпринимательской деятельности, потому что украинские бизнесмены смогут покупать всю необходимую продукцию для производственного процесса.

В регуляторе рассказали, что такие изменения стали возможными после вступления 1 июля в силу восстанавливающего закона № 2325-IX пошлины и налоги на импорт товаров и услуг.

Что еще изменится?

Кроме того, с 9 июля расширяются сроки расчетов по экспортно-импортным операциям со 120 до 180 дней. Это поможет предпринимателям в условиях логистических проблем, вызванных войной.

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Ну и напоследок, НБУ объявил об уменьшении с 10 до 2 рабочих дней срока использования купленной для расчетов валюты резидентами с 11 июля 2022, что должно снизить давление на валютном рынке.

"Сегодня" ранее писали, что будет с долларом, если НБУ отпустит "замороженный" курс и рассказывали, что в Нацбанке думают о ситуации с кредитами.