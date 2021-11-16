Знайшли "золоту жилу"? Три історії невеликого бізнесу, який у рази збільшив доходи під час локдауну

Локдаун не лише закрив бізнес, а й допоміг деяким підприємцям досягти успіху / Фото: Колаж: Сьогодні

Локдаун став черговим випробуванням для українських бізнесменів, проте ті, хто швидко зміг пристосуватись до нових умов змогли не просто досягти успіху, а ще і збільшити свої доходи.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Служба доставки

Для служб доставки товарів та продуктів локдаун став певною "золотою жилою". Адже, багато українців через коронавірус змушені були залишитись вдома. Багато з них намагались без зайвої потреби не виходити з дому, а замовляли їжу із закладів громадського харчування додому.

"Для нас локдаун став ударом. Ми з чоловіком взяли кредит та відкрили наше кафе. Пропрацювали місяць і почався карантин. Через коронавірус нам довелось одразу ж закритись, а для маленького провінційного міста – це вже хрест. За оренду приміщення потрібно було платити та і працівників підтримували", – розповіла "Сьогодні" Галина, власниця закладу громадського харчування на Тернопільщині.

Проте сім'я знайшла вихід із ситуації – перетворили свій заклад у службу доставку. Вони звільнили офіціантів, збільшили штат кухарів та найняли кур'єрів. Пізніше, їм довелось наполягти на вакцинації своїх співробітників, щоб втриматись на плаву. Лише за останній рік у маленькому кафе у кілька разів збільшилась кількість замовлень, а відповідно і доходи.

"Якщо до карантину у нас було замовлень 10-15 в день, то зараз нас замовлень 10 лише за годину. Ми одна з найуспішніших служб доставки у місті. Бо перші до такого додумались", – каже Галина.

Служба дезінфекції

Львівський підприємець Дмитро володіє клінінговою компанією. На початку локдауну зрозумів, що судячи із ситуації в країні можна розширити свій бізнес – відкрив службу дезінфекції. І дійсно, під час пандемії коронавірусу це стало прибутковим. Багато замовлень, якраз від компаній, які просять оперативно продезінфікувати приміщення, де COVID-19 виявили у когось із співробітників.

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Виявилось, що початкові витрати на відкриття такого бізнесу складуть близько 2-3 тис. доларів. Потрібно закупити необхідну техніку та засоби для дезінфекції. Такий бізнес недорогий та швидко окупляється, у сучасних реаліях.

Графічний дизайн

Вероніка під час локдауну втратила роботу. Вона працювала дизайнером, у одній із столичних IT-компаній. Декілька місяців не могла знайти іншої роботи. Багато компаній закрились, а хто втримався на плаву – не шукав нових працівників, а намагався не втратити позиції на ринку. Вероніці довелось із столиці переїхати у маленьке провінційне місто на Харківщині, до батьків. Проте, вона не опустила руки та знайшла вихід.

"Вирішила стати фрілансером та працювати із своїми клієнтами. Для цього відкрила ФОП, зареєструвалась за всіма правилами. У наш час не знаєш, що краще. Декілька місяців платила просто податки, не маючи замовлень. Думала, що вже все, роботи не буде та мама права – треба йти працювати до неї у магазин", – розповіла Вероніка.

Проте, з часом їй вдалось не лише відкрити свою справу та не прогоріти, а і досягти успіху. Зараз вона успішний дизайнер. У неї хороший місячний дохід. А за рахунок мобільності професії – може працювати із будь-якого куточку світу і не бути прив'язаною до одного місця.

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