Податкове резидентство в Європі: чому з українців "здеруть" всі гроші

Податок сплачується на свій загальносвітовий дохід в країні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Питанню сплати податків приділяють дуже важливе значення. Часто їхня несплата резидентами тієї чи іншої країни може призвести до великих штрафів, ба навіть більше — до кримінальних переслідувань.

Як повідомив керівник відділу податкового консультування аудиторської компанії BDO в Україні Віктор Невмержицький у колонці для "Ліга:Закон", отримати статус податкового резидента в кожній країні легко, а втратити його важко.

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Експерт розібрав найбільш поширені ситуації, коли українець повинен сплачувати податки.

Праця за трудовим договором за кордоном

Роботодавець за кордоном, в якого ви працюєте, буде утримувати податки при виплаті винагороди на банківський рахунок особи в закордонному банку. Наприклад, у Польщі ставки податку складають 17% (на перші 120,000 злотих доходу в календарному році) і 32% (на суму перевищення).

У разі отримання іноземних доходів особа-резидент України має подати в Україні до 1 травня наступного року річну декларацію про її доходи, зокрема отримані за кордоном. Таким чином особа має доплатити ПДФО і військовий збір.

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Особа працює дистанційно

Ситуація має такий вигляд: офісний працівник, який виїхав за кордон, продовжує працювати дистанційно і отримувати гроші на банківську картку українського банку.

Більшість країн вимагає сплати податку на такі доходи, але за наявності Конвенції про уникнення подвійного оподаткування доходів українська зарплата особи не підлягає оподаткуванню в країні знаходження, якщо людина знаходиться в ній не більше 183 днів протягом календарного року чи будь-якого 12-місячного періоду, залежно від положень застосовної Конвенції. При цьому дні перебування рахуються по кожній країні окремо.

Однак якщо перебування в країні перевищить 183 днів, то іноземний податок цієї країни застосовується до української зарплати, нарахованої за період з дати переїзду до такої країни. Тому особа повинна буде звітувати про такі доходи до податкової служби країни перебування та сплачувати податок, згідно з місцевими процедурами.

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"Оскільки український працедавець буде продовжувати утримувати українські податки, буде виникати подвійне оподаткування. Для його уникнення, особа-резидент України має подати в Україні до 1 травня наступного року річну декларацію про її доходи з вимогою до української податкової служби про повернення надлишково сплаченого ПДФО", — написав експерт.

Український ФОП працює за кордоном

Тут мовиться здебільшого про ІТ-фахівців, які виїхали з України, але продовжують працювати онлайн як зареєстрований в Україні ФОП, який надає послуги українським чи закордонним замовникам за договором підряду і отримує винагороду на рахунок в українському банку (або через платіжні системи типу Payoneer).

Після 183 днів перебування в країні така особа повинна сплачувати податки, якщо звісно іноземний податковий орган, за словами експерта, не погодиться з аргументом, що перебування в іншій країні з 24.02.2022 до закінчення воєнних дій було вимушеним і тому ці дні не мають враховуватись до складу 183 днів.

Таким чином запускається механізм подвійного оподаткування: єдиний податок в Україні за ставкою 2% чи 5% та податок в країні перебування.

Раніше ми розповідали, які автомобілі потрапляють під податок на розкіш, а також писали, яку суму податків повинні сплатити українці у Польщі.