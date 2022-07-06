Налоговое резидентство в Европе: почему с украинцев "сдерут" все деньги

Налог платится за свой общемировой доход в стране / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вопросу уплаты налогов уделяют очень важное значение. Часто их неуплата резидентами той или иной страны может привести к немаленьким штрафам, даже больше — к уголовным преследованиям.

Как сообщил руководитель отдела налогового консультирования аудиторской компании BDO в Украине Виктор Невмержицкий в колонке для "Лига: Закон" получить статус налогового резидента в каждой стране легко, а потерять его трудно.

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Эксперт разобрал наиболее распространенные ситуации, когда украинец должен платить налоги.

Работа по трудовому договору за границей

Работодатель за границей, у которого вы работаете, будет удерживать налоги при выплате вознаграждения на банковский счет лица в заграничном банке. К примеру, в Польше ставки налога составляют 17% (на первые 120,000 злотых дохода в календарном году) и 32% (на сумму превышения).

В случае получения иностранных доходов лицо-резидент Украины должно подать в Украине до 1 мая следующего года годовую декларацию о ее доходах, в том числе полученных за границей. Таким образом, лицо должно доплатить НДФЛ и военный сбор.

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Человек работает дистанционно

Ситуация выглядит так: офисный работник, выехавший за границу, продолжает работать дистанционно и получать деньги на банковскую карту украинского банка.

Большинство стран требует уплаты налога на такие доходы, но при наличии Конвенции об избежании двойного налогообложения доходов украинская зарплата не подлежит налогообложению в стране нахождения, если человек находится в ней не более 183 дней в течение календарного года или любого 12-месячного периода в зависимости от положений применимой Конвенции. При этом дни пребывания считаются по каждой стране в отдельности.

Однако если пребывание в стране превысит 183 дня, то иностранный налог этой страны применяется к украинской зарплате, начисленной за период с даты переезда в такую страну. Поэтому лицо должно будет отчитываться о таких доходах в налоговую службу страны пребывания и уплачивать налог в соответствии с местными процедурами.

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"Поскольку украинский работодатель будет продолжать удерживать украинские налоги, будет возникать двойное налогообложение. Во избежание, лицо-резидент Украины должен подать в Украине до 1 мая следующего года годовую декларацию о своих доходах с требованием к украинской налоговой службе о возврате излишне уплаченного НДФЛ", – написал эксперт.

Украинский ФЛП работает за границей

Здесь говорится в основном об ІТ-специалистах, выехавших из Украины, но продолжающих работать онлайн как зарегистрированный в Украине ФЛП, предоставляющий услуги украинским или зарубежным заказчикам по договору подряда и получающий вознаграждение на счет в украинском банке (или через платежные системы типа Payoneer).

После 183 дней пребывания в стране такое лицо должно платить налоги, если, конечно, иностранный налоговый орган, по словам эксперта, не согласится с аргументом, что пребывание в другой стране с 24.02.2022 до окончания военных действий было вынужденным и поэтому эти дни не должны учитываться в состав 183 дней.

Таким образом, запускается механизм двойного налогообложения: единый налог в Украине по ставке 2% или 5% и налог в стране пребывания.

Раньше мы рассказывали, какие автомобили попадают под налог на роскошь, а также писали, какую сумму налогов должны платить украинцы в Польше.