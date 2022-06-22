Будут платить больше? Какие авто подпадают под налог на роскошь

Министерство экономики обновило список автомобилей, подпадающих под оплату так называемого налога на роскошь, что, к слову, зависит от минимальной зарплаты.

Об этом информирует УкрАвтопром.

Налог на роскошные автомобили распространяется на транспортные средства стоимостью от 375 минимальных зарплат. Поскольку с 1 января 2022 года она выросла до 6,5 тыс. грн, то под налогообложение попадают машины, которые стоят по меньшей мере 2,43 млн грн.

Распространяется налог на роскошь на машины в возрасте до 5 лет. В 2021-м таких автомобилей было 172. В 2022-м – 135.

Перечень легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2022 году Марко Модель Год выпуска (включительно) Объем цилиндров двигателя, куб. сантиметры Тип топлива Возможны идентичные, аналогичные автомобили Aston Martin DBS Superleggera до 5 лет 4461 бензин Aston Martin DBX White Stone AML Special до 5 лет 4461 бензин Aston Martin DBX Onyx Black до 5 лет 4461 бензин Aston Martin DBX Intense Blue до 5 лет 4461 бензин Aston Martin DBX Divine Red до 5 лет 4461 бензин Bentley New Continental GT V8 до 5 лет 3982 бензин Bentley New Flying Spur до 5 лет 5950* бензин Bentley New Flying Spur до 5 лет 5980 бензин Bentley New Bentayga V8 до 5 лет 3982 бензин Bentley CONTINENTAL GT до 5 лет 3993* бензин Bentley Continental GT Convertible V8 до 5 лет 3982 бензин Bentley Continental GT Speed до 5 лет 5980 бензин Bentley Bentyaga S до 5 лет 3982 бензин Bentley Bentyaga Hybrid до 5 лет 2998 бензин BMW Alpina B7 до 2 лет 4395* бензин BMW 5 серии Седан M5 (F90) до 1 года 4395 бензин BMW 7 серии (удлиненная версия) (G12) M760Li xDrive до 1 года 6592 бензин BMW 8 серии Convertible (G14) M850i xDrive до 2 лет 4395 бензин BMW 8 серии Convertible (F91) M8 до 2 лет 4395 бензин BMW 8 серии Coupe (G15) M850i xDrive до 1 года 4395 бензин BMW 8 серии Coupe (F92) M8 до 2 лет 4395 бензин BMW 8 серии Gran Coupe (G16) M850i xDrive до 1 года 4395 бензин BMW 8 серии Gran Coupe (F93) M8 до 2 лет 4395 бензин BMW X5 (F95) SAV X5 M до 1 года 4395 бензин BMW X6 (F96) SAV X6 M до 1 года 4395 бензин Ferrari 488 Spider до 5 лет 3982 бензин Ferrari 488 GTB до 5 лет 3982 бензин Ferrari 812 Superfast до 5 лет 6498 бензин Jaguar F-Type R-Dynamic Coupe до 1 года 1998 бензин Jaguar F-Type R-Dynamic Black до 1 года 2998 бензин Jaguar F-Type First Edition до 1 года 4395 бензин Jaguar F-Type R Coupe до 2 лет 4395 бензин Hongqi E-HS9 до 1 года электро Jaguar F-Type R Convertible до 2 лет 4395 бензин Lamborghini Huracan до 5 лет 4461 бензин Lamborghini Aventador до 5 лет 6498 бензин Lamborghini Urus до 5 лет 3982 бензин Lamborghini Urus до 5 лет 3996* бензин Land Rover Range Rover до 2 лет 2998 дизель Land Rover Range Rover Vogue до 2 лет 2998 дизель Land Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY до 3 лет 2998 дизель Land Rover Range Rover SE до 1 года 2998 бензин Land Rover Range Rover Sport до 1 года 2998 бензин Land Rover Range Rover Sport SVR до 4 лет 4461 бензин Lexus LX 570 Sport до 1 года 6750 бензин Lexus LX 570 Samurai до 1 года 6750 бензин Lexus LS500 до 2 лет 2998 бензин Lexus LS500h до 2 лет 2998 гибрид Maserati Ghibli до 2 лет 2998 бензин Maserati Levante до 1 года 2998 бензин Maserati Levante S GranSport (2019) до 1 года 2998 бензин Maserati Levante GTS (2020) – Grigio Maratea – Cuoio до 1 года 2998 бензин Maserati Quattroporte до 4 лет 2998 бензин Maserati GranTurismo (GT 4.2 AT) до 1 года 3982 бензин Maserati GranTurismo (GT S 4.7 AT) до 2 лет 4395 бензин Mercedes-Benz E 63 S 4MATIC до 1 года 3982 бензин Mercedes-Benz E 63 S 4MATIC+ Универсал до 1 года 3982 бензин Mercedes-Benz G 350 d до 1 года 2996 дизель Mercedes-Benz G 400 d до 1 года 2996 дизель Mercedes-Benz G 500 до 2 лет 3982 бензин Mercedes-Benz G63 AMG до 4 лет 3982 бензин Mercedes-Benz GLS 63 4MATIC+ до 2 лет 3982 бензин Mercedes-Benz Maybach GLS 600 4MATIC до 3 лет 3982 бензин Mercedes-Benz GLE 63 4MATIC+ до 1 года 3982 бензин Mercedes-Benz GLE 63 S 4MATIC+ до 1 года 3982 бензин Mercedes-Benz GLE 63 4MATIC+ Coupé до 1 года 3982 бензин Mercedes-Benz GLE 63 S 4MATIC+ Coupé до 1 года 3982 бензин Mercedes-Benz AMG GT до 2 лет 3982 бензин Mercedes-Benz AMG GT C до 4 лет 3982 бензин Mercedes-Benz AMG GT R до 4 лет 3982 бензин Mercedes-Benz AMG GT 43 до 1 года 2996 бензин Mercedes-Benz AMG GT 43 до 1 года 2999* бензин Mercedes-Benz AMG GT 43 4MATIC+ до 1 года 2996 бензин Mercedes-Benz AMG GT 53 4MATIC+ до 2 лет 2996 бензин Mercedes-Benz AMG GT 53 4MATIC+ до 2 лет 2999* бензин Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance до 2 лет 3982* гибрид (бензин, электро) Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC до 2 лет 2925* дизель Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC long до 1 года 2925 дизель Mercedes-Benz S 450 до 1 года 2999* бензин Mercedes-Benz S 450 4MATIC long до 1 года 2999 бензин Mercedes-Benz S 500 4MATIC до 1 года 2999 бензин Mercedes-Benz S 500 4MATIC long до 1 года 2999 бензин Mercedes-Benz S 580 e до 1 года 2999 бензин Mercedes-Benz S 580 e long до 1 года 2999 бензин Mercedes-Benz S 580 4MATIC до 1 года 3982 бензин Mercedes-Benz S 580 4MATIC long до 1 года 3982 бензин Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC до 5 лет 5980 бензин Mercedes-Benz Maybach S 580 4MATIC до 3 лет 2996 бензин Mercedes-Benz Maybach S 680 4MATIC до 5 лет 5980 бензин Porsche 718 Кайман GT4 до 1 года 2998 бензин Porsche 718 Boxster 25 лет до 1 года 1998 бензин Porsche Taycan до 1 года электро Porsche Taycan 4S до 2 лет электро Porsche Panamera 4 Platinum Edition до 1 года 2894* бензин Porsche Panamera 4E-Hybrid до 1 года 2998 гибрид Porsche Panamera 4E-Hybrid Executive до 1 года 2998 гибрид Porsche Panamera 4E-Hybrid Sport Turismo до 2 лет 2998 гибрид Porsche Panamera 4S E-Hybrid до 1 года 2998 гибрид Porsche Panamera 4S E-Hybrid Executive до 2 лет 2998 гибрид Porsche Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo до 2 лет 2998 гибрид Porsche Panamera GTS до 2 лет 4395 бензин Porsche Panamera GTS Sport Turismo до 2 лет 4395 бензин Porsche Panamera Turbo S до 5 лет 4395 бензин Porsche Panamera Turbo S Executive до 5 лет 4395 бензин Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo до 5 лет 4395 бензин Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid до 5 лет 4395 гибрид Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive до 5 лет 4395 гибрид Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo до 5 лет 2998 гибрид Porsche Cayenne до 1 года 2995* бензин Porsche Cayenne GTS до 1 года 4395 бензин Porsche Cayenne Coupe S до 1 года 2998 бензин Porsche Cayenne Coupe Turbo до 3 лет 4395 бензин Porsche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid до 5 лет 4395 бензин Porsche Cayenne Coupe GT до 5 лет 4395 бензин Porsche Кайман S до 1 года 2497* бензин Porsche 911 Carrera 4 S Cabriolet до 5 лет 2981* бензин Rolls-Royce Phantom до 5 лет 6749* бензин Rolls-Royce Phantom SWB до 5 лет 6750 бензин Rolls-Royce Phantom EWB до 5 лет 6750 бензин Rolls-Royce Wraith до 5 лет 6592* бензин Rolls-Royce Wraith до 5 лет 6750 бензин Rolls-Royce Wraith Black Badge до 5 лет 6750 бензин Rolls-Royce Dawn до 5 лет 6592* бензин Rolls-Royce Dawn до 5 лет 6750 бензин Rolls-Royce Dawn Black Badge до 5 лет 6750 бензин Rolls-Royce Cullinan до 5 лет 6749* бензин Rolls-Royce Cullinan до 5 лет 6750 бензин Rolls-Royce Cullinan Black Badge до 5 лет 6750 бензин Rolls-Royce Ghost до 5 лет 6749* бензин Rolls-Royce Ghost до 5 лет 6750 бензин Rolls-Royce Ghost EWB до 5 лет 6750 бензин Cadillac Escalade до 3 лет 5980 бензин

"Нулевую растаможку" отменили

21 июня в Верховной Раде Украины поддержали законопроект №7418, о котором многие спорили раньше.

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Закон №7418 возвращает налогообложение, ранее отмененное законом №2142, для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, а также для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

Таможенная статистика свидетельствует, что ежемесячные потери доходов в бюджет составили 3 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.

Главной особенностью отмены налогообложения стало "нулевое растаможивание" транспортных средств из-за границы. Сейчас эта возможность была отменена почти для всех. За время действия закона в Украину без уплаты пошлин и акциза ввезли более 119 тыс. авто, из-за чего бюджет недополучил 13 млрд грн.

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В то же время закон №7418 освобождает от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает в собственность легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Напомним, в Украине также планируют ввести другие изменения по пересечению границы и растаможивание "евроблях". В Раде уже зарегистрировано несколько законопроектов. В частности, проектом закона №7466 предлагают растаможивать авто по формуле без учета его возраста и без пенсионного сбора.

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