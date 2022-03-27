Податки, пенсії, тарифи та кредити. До чого готуватися українцям у квітні

Зміни для українців у квітні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни щось планувати далі, ніж на кілька днів уперед, складно. Попри це, у квітні уряд окреслив кілька нововведень, які позначаться на житті багатьох українців. "Сьогодні" зібрали найважливіші зміни другого весняного місяця.

Тарифи поки що заморозять

Цієї весни в Україні мали почати переглядатися тарифи на електроенергію та інші комунальні послуги. Але, схоже, цього у квітні це не станеться. В уряді вирішили їх заморозити принаймні до кінця бойових дій.

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Прем'єр Денис Шмигаль на початку березня заявив, що тариф на електроенергію для населення у квітні, найімовірніше, залишиться 1,68 грн за кВт-годину. Згодом його слова підтвердив і профільний міністр.

"Тарифи ніхто не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, зараз українці суттєво скоротили обсяги оплати за електрику майже на третину. Воно й зрозуміло: багато громадян не уявляють, ціле їхнє майно чи вже зруйноване окупантами.

У квітні продовжить діяти тарифна модель, згідно з якою споживачі з обсягом споживання до 250 кВт-год/місяць платять, виходячи із суми 1,44 грн за КВт*год. Для решти абонентів діє тариф у 1,68 грн за кВт*год.

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Перерахують пенсії працюючим пенсіонерам

Війна війною, а пенсії працюючим пенсіонерам мають перерахувати у квітні. Принаймні такий план дій був озвучений на 2022 рік, і в уряді від нього поки що не відмовляються.

Тим більше що для його проведення нікуди звертатися не треба – останніми роками він проводиться автоматично. З квітня пенсіонери, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжили роботу і вже заробили не менше 24 місяців страхового стажу, отримають перерахунок та збільшення до виплат.

Якщо людина стала вимушеним переселенцем і не може отримати гроші, оскільки раніше отримувала їх через "Укрпошту", то є три механізми зміни виплат:

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Якщо ви поїхали з місця фактичного проживання, то все одно можете отримати свої виплати. Для цього потрібно зателефонувати та повідомити свої нові контактні дані: через контакт-центр "Укрпошти": 0800300545 (кнопка 2) або через Пенсійний фонд України.

⠀Можна отримати гроші в будь-якому відділенні "Укрпошти", до якого буде доступ.

Якщо пенсіонер отримував пенсії та субсидії через банківські установи і не може зняти з картки готівку, тоді він може скористатися сервісами "Укрпошти": перерахування коштів "З картки додому" або зняття коштів через POS-термінал.

Нові податки та кредитні канікули

З 1 квітня набуває чинності більша частина положень, ухвалених у середині березня законом, який змінює оподаткування в Україні на період воєнного часу. У березні вже було знижено податки на паливо, завдяки чому бензин та дизель впали в ціні на 5-8 грн за літр.

З 1 квітня ФОП першої та другої груп платників єдиного податку мають право не сплачувати цей податок. А великий бізнес практично дозволять перевести на спрощену систему оподаткування.

Платники третьої групи: фізичні особи-підприємці та юридичні особи з обсягом доходу протягом календарного року до 10 мільярдів гривень (великий бізнес) не обмежуються у кількості найманих працівників та мають можливість сплачувати єдиний податок з обороту у розмірі 2%.

Для громадян також передбачено низку змін. На час воєнного стану плюс 30 днів після його закінчення вводиться мораторій на стягнення майна та виселення мешканців, які взяли житло в іпотеку до війни. Крім того, банкам заборонять нараховувати штрафи за прострочені заборгованості за споживчими кредитами.

Для держслужбовців також запроваджують зміни. На час воєнного стану зарплата чиновників обмежується сумою 10 "мінімалок", або 65 тис. грн.

Раніше ми писали про те, що робити з грошима під час війни. Де і за скільки українці купують алкоголю під час війни, читайте тут.