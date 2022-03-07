Готівка чи картка? Як зберігати та скільки знімати грошей в умовах війни

Скільки варто знімати готівки з банкоматів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В умовах воєнного часу, стрімкого розвитку подій, непередбачуваних ситуацій важливо з-поміж усього вберегти своє фінансове становище, не залишитися, як то кажуть, ні з чим. Для цього важливо знати: скільки знімати готівки, як зберігати гроші.

"Сьогодні" разом з фінансовим аналітиком Олексієм Лупоносовим розбиралися в цьому питанні.

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Експерт переконаний: скільки знімати готівки в умовах воєнного часу — це справа кожного українця і його можливостей. Проте Олексій рекомендує знімати стільки, скільки дозволяє ліміт того чи іншого банку за умови подальшого проживання в країні та гострої потреби в готівці (якщо у вашому регіоні можливість розрахунку банківськими картами обмежена).

"Особливо це стосується прифронтових зон. Люди дійсно мають знімати готівку в прифронтових містах. Бо якщо вона є в кишені, ви принаймні можете щось купити (в екстреній ситуації. – Ред.)", — говорить експерт.

За інших умов, а особливо якщо ви не впевнені щодо подальшого свого перебування на території країни, більшість своїх заощаджень краще зберігати на банківській картці. По-перше, мережі супермаркетів, АЗС тощо оснащені терміналами, що дає змогу розрахуватися безготівковим способом. Подібні рекомендації дає і Нацбанк, оскільки так ви мінімізуєте загрозу небезпеки людям, що поповнюють банкомати.

По-друге, через велику кількість переселенців з України та збільшенням обсягу гривні за кордоном (яку вони і привозять із собою) у Польщі, наприклад, неабиякі проблеми з перенасиченням українською валютою. Поки польські обмінники не відмовляють біженцям з України, проте продовження подібної ситуації змусить це робити.

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"Нашої валюти вже забагато в тій же Польщі, Словаччині. Вже кажуть: не треба нам тієї гривні! Тож поміняти на валюту тієї країни, до якої ви приїхали, буде вкрай важко. З банківською карткою вам буде простіше – як розрахуватися, так і конвертувати валюту", — говорить експерт.

Підсумовуючи:

знімайте готівку, скільки дозволяє ліміт банку, якщо залишаєтесь в Україні та проживаєте в прифронтових містах чи смт, селах, де розрахунок карткою обмежений (або його зовсім немає);

задля безпеки деяку частину коштів залиште на банківських картках (ніхто передбачити подальший розвиток подій не зможе);

залишайте гроші на банківських картках, якщо плануєте виїзд за кордон.

Допомога українцям під час війни

Кабінет Міністрів врегулював питання виплати українцям, які втратили роботу під час війни, 6,5 тис. грн допомоги.

Уряд визначив, що виплати здійснюватимуться за державної програмою "єПідтримка", і на них виділено 21,5 млрд грн.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, виплати розпочнуться вже наступного тижня, і грошима можна буде скористатися через "Дію", як "ковідною тисячею".

Нагадаємо, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

Раніше ми також розповідали, що робити, якщо строк чинності документів закінчився, паспорт втрачено чи знищено, а спецслужби не працюють в умовах воєнного стану.