Накопичити на старість. Як мільйони українців можуть залишитися без гідної пенсії

Українців закликали самостійно подбати про свою пенсію / Фото: уніан, Сьогодні

Нинішні сорокарічні українці після виходу на пенсію можуть опинитися на мінімалці, адже якщо сам на старість не відкладеш, пенсію не отримаєш.

Міністр фінансів Сергій Марченко нагадав про необхідність власних накопичень людям у віці 30-40 років.

"Мені як сорокарічному, якщо нічого не змінювати в існуючій пенсійній системі – на пенсію розраховувати не варто. Вона або буде досить низькою, або взагалі вона буде мізерною", – каже міністр.

Один з хороших варіантів для заощаджень – відкладати по трішки на депозитний рахунок із кожної зарплати, адже гроші будуть працювати, а не лежати під матрацом, говорить економіст Павло Кухта.

"Банк застрахований в системі гарантування вкладів до певної суми. Раніше це було 200 000, зараз здається цю суму підняли. Вони застраховані. І до них можна йти. Я б все ж рекомендував йти в банки вищої категорії", – каже він.

Ще один варіант накопичення – відкрити рахунок у недержавному пенсійному фонді. Всі кошти клієнтів такі фонди вкладають:

в акції;

облігації;

нерухомість;

метали.

За підрахунками Мінсоцполітики, в 2050 році в Україні на 12 млн пенсіонерів припадатиме 10 млн таких, хто працює. Відняти варто ще кілька мільйонів трудових мігрантів, які платять податки в інших країнах. Нинішня солідарна система з такою різницею не впорається.

Законопроект про введення накопичувальної пенсійної системи ще допрацьовують. Тому вже тепер 30-ти і 40-річним варто самостійно подбати про свою пенсію.

Отримання пенсій з 1 вересня

З 1 вересня одержувачів пенсій не будуть масово переводити на обслуговування в банки. У пенсіонерів залишиться два варіанти отримання виплат:

за місцем проживання в межах України через організації, які здійснюють виплати і доставку пенсій (за фактом – через "Укрпошту");

через установи банків.

Пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше).