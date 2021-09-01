Накопить на старость. Как миллионы украинцев могут лишиться достойной пенсии

Украинцев призвали самостоятельно позаботиться о своей пенсии / Фото: УНИАН, Сегодня

Нынешние сорокалетние украинцы после выхода на пенсию могут оказаться на минималке, ведь если сам на старость не отложишь, пенсию не получишь.

Министр финансов Сергей Марченко напомнил о необходимости собственных накоплений людям в возрасте 30-40 лет.

"Мне как сорокалетнему, если ничего не менять в существующей пенсионной системе – на пенсию рассчитывать не стоит. Она или будет достаточно низкой, или вообще она будет мизерной", – говорит министр.

Один из хороших вариантов для сбережений – откладывать по чуть-чуть на депозитный счет с каждой зарплаты, ведь деньги будут работать, а не лежать под матрасом, говорит экономист Павел Кухта.

"Банк застрахован в системе гарантирования вкладов до определенной суммы. Раньше это было 200 000, сейчас кажется эту сумму подняли. Они застрахованы. И к ним можно идти. Я бы все же рекомендовал идти в банки высшей категории", – говорит он.

Еще один вариант накопления – открыть счет в негосударственном пенсионном фонде. Все средства клиентов такие фонды вкладывают:

в акции;

облигации;

недвижимость;

металлы.

По подсчетам Минсоцполитики, в 2050 году в Украине на 12 млн пенсионеров будет приходиться 10 млн таких, кто работает. Отнять стоит еще несколько миллионов трудовых мигрантов, которые платят налоги в других странах. Нынешняя солидарная система с такой разницей не справится.

Законопроект о введении накопительной пенсионной системы еще дорабатывают. Поэтому уже сейчас 30-ти и 40-летним стоит самостоятельно позаботиться о своей пенсии.

Получение пенсий с 1 сентября

С 1 сентября получателей пенсий не будут массово переводить на обслуживание в банки. У пенсионеров останется два варианта получения выплат:

по месту проживания в пределах Украины через организации, осуществляющие выплаты и доставку пенсий (по факту – через "Укрпочту");

через учреждения банков.

Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше).