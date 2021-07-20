"Нафтогаз" дозволив менше платити за газ: як отримати знижку

Компанія також вирішила тимчасово зупинити дію місячного тарифу – він виявився занадто дорогим і непопулярним

"Нафтогаз" дозволив платити за газ трохи менше / Фото: Сьогодні

На фоні підвищення місячних тарифів на газ "Нафтогаз України" оголосив про можливість отримання знижки для побутових споживачів. Заощадити на блакитному паливі зможуть ті, хто сплатить рахунки до 15 числа місяця онлайн або через чат-бот компанії. Ті, хто це зробить, отримають 1% знижки наступного місяця.

Про це повідомила пресслужба газопостачальної компанії.

Там також нагадали, що клієнти повинні щомісяця платити за газ за фактом споживання до 25 числа наступного місяця.

При цьому компанія призупинила підключення користувачів до місячного тарифу – він виявився непопулярним через високу ціну на газ (13,13 грн за куб. м). При цьому в плані "Фіксований" ціна зафіксована на рік (до 30 квітня 2022 року) у розмірі 7,96 грн за куб. м.

Нагадаємо, раніше в "Нафтогазі" анонсували, що застосують нові підходи до поставок газу для побутових споживачів. Передусім це стосуватиметься безпеки постачання газу в опалювальний сезон.

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А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль недавно підрахував, що без річного тарифу українці платили б по 13-15 грн за кубометр газу. Це пов'язано з різким подорожчанням блакитного палива на європейських біржах, а відповідно, і в Україні.

З 1 травня побутових споживачів в Україні перевели на річні тарифи на газ. Газзбути при цьому все одно зобов'язані публікувати прайси щомісяця, адже вони не мають права тільки підвищувати ціну протягом року, а ось знижувати тариф можна. Втім, знизити річний тариф у постачальників поки так і не вийшло. Через ситуацію на західних ринках вартість газу в місячних тарифах українських постачальників уже другий місяць істотно перевищує річні розцінки.

До незвичайного для літа підвищення цін на газ призвели пожвавлення європейської економіки, низькі запаси палива у сховищах, а також російський "Газпром", який штучно створює дефіцит газу на європейському ринку, обмежуючи обсяги поставок. На думку фахівців, таким чином Росія намагається "вибити" у ЄС вигідні умови запуску газопроводу "Північний потік – 2" в обхід України.

А про те, як за останній рік зросла вартість комунальних послуг в Україні, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":