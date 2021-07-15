"Нафтогаз" вирішив по-новому постачати газ українцям

Ціна в місячному тарифі в півтора раза вища, ніж в річному / Фото: Сьогодні

"Нафтогаз України" має намір застосувати нові підходи до поставок газу для побутових споживачів. Зміни впровадять вже протягом декількох тижнів. Насамперед нововведення торкнуться безпеки поставок в зимовий період.

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Про це повідомила пресслужба компанії, посилаючись на голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

"Зараз ми працюємо над певними змінами в структурі поставок газу для домогосподарств... Сподіваюся, протягом декількох тижнів за активної участі регулятора, Міністерства енергетики України, а також "Оператора ГТС", операторів систем розподілу газу, найбільших постачальників газу, ми це зробимо. Новий підхід полягатиме, по-перше, і, напевно, найголовніше, в безпеці постачання газу українським домогосподарствам цієї зими та в майбутні опалювальні періоди. Він базуватиметься на прозорій ринковій основі та прийнятному ціноутворенні", – сказав Вітренко.

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Він уточнив, що "Нафтогаз" збирається розвивати повноцінний трейдинг. Кілька останніх років компанія продавала перважно газ власного виробництва та газ зі сховищ – Вітренко не вважає, що це повною мірою реалізовує функцію трейдингу в "Нафтогазі".

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що тепловиків почнуть автоматично переводити на паливо від "Нафтогазу". Нові правила наберуть чинності з 1 серпня.

Крім того, Україна вже почала активно готуватися до зими. Зокрема, "Нафтогаз" закачує газ в підземні сховища (ПСГ) – так формуються запаси палива на випадок сильних холодів.

У Кабміні впевнені, що опалення майбутньої восени включать вчасно. Згідно із законом, це має відбуватися залежно від середньодобової температури повітря.

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