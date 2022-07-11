"Нафтогаз" звернувся до клієнтів із деяких областей – що їм доступно

"Нафтогаз" повідомив важливу інформацію мешканцям деяких регіонів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Нафтогаз" повідомив важливу інформацію для мешканців Черкаської, Тернопільської областей, а також міст Київ, Лубни, Мелітополь та Умань.

Про це компанія повідомляє у своїх соціальних мережах.

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Отже, зазначається, що номер особового рахунку та платіжка за спожитий газ у травні для цих клієнтів уже доступні.

Додаткові договори їм укладати не потрібно, адже перехід відбувся автоматично і єдина ціна становить 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування).

Як дізнатися номер особового рахунку?

Це можна зробити кількома шляхами не виходячи з дому:

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на сайті gas.ua у розділі "Дізнатись номер рахунку";

у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

телефоном за номерами контакт-центру.

Отримати рахунок (платіжку) так само можна в особистому кабінеті на my.gas.ua, чат-боті, а також "Укрпоштою" після 20-го числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

"Нафтогазу" передали клієнтів інших компаній

Раніше у НАКу розповіли, що через рішення "Оператора ГТС", яке було ухвалене "заднім числом", усі відбори газу понад 1,3 млн споживачів з інших компаній були перенесені на "Нафтогаз" починаючи ще з травня і компанія про це не знала.

Споживачів їх попередні постачальники також не попередили і через це люди, які вже в травні отримували газ від "Нафтогазу", заплатили старому постачальнику.

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Що робити з цим боргом і чи можна повернути гроші, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, як "Нафтогаз" хоче перевернути ситуацію на ринку пального і розповідали, чому деякі клієнти компанії отримали дві платіжки за один місяць.