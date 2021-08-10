"Нафтогаз" оновив тарифи на газ: скільки платитимемо взимку

У державного постачальника газу з'явився новий тариф / Фото: AFP, Сьогодні

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ввела новий тарифний план "Комфортний сезон". Він дозволяє платити за газ помісячно рівномірними частинами. При цьому річний тариф на газ із фіксованою ціною теж залишається в силі, а дію місячного тарифу (ціни в ньому мінялися щомісяця) призупинено.

Про це повідомляється на сайті компанії. Передбачається, що новий тариф допоможе споживачам спланувати витрати протягом опалювального сезону. Перейти на новий тариф можуть ті клієнти "Нафтогазу", які не мають заборгованості.

Які тарифи наразі діють у "Нафтогазу"

Ціна на газ в тарифах "Нафтогазу"

"Комфортний сезон" – 7,96 грн за куб. м з ПДВ без вартості розподілу (доставки). Ціна зафіксована на опалювальний сезон. Оплата йде рівномірними частинами.

– 7,96 грн за куб. м з ПДВ без вартості розподілу (доставки). Ціна зафіксована на опалювальний сезон. Оплата йде рівномірними частинами. Річний тариф "Фіксований" – 7,96 грн за куб. м з ПДВ без вартості розподілу (доставки). Ціна зафіксована на 12 місяців. Оплата – по факту споживання.

Загальна сума до оплати в тарифному плані "Комфортний сезон" визначається при підключенні клієнта – відповідно до середнім споживанням газу в опалювальний сезон. Цей обсяг розраховується, враховуючи минулі дані про використання газу конкретним клієнтом і відповідно до його типом споживання:

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"Приготування їжі" – 50-200 куб. м газу на місяць;

"Приготування їжі і підігрів води" – 150-500 куб. м газу на місяць;

"Опалення" – 800-20000 куб. м газу на місяць.

Раніше в "Нафтогазі" анонсували, що застосують нові підходи до поставок газу для побутових споживачів. В першу чергу це буде стосуватися безпеки поставок газу в опалювальний сезон, зазначали в компанії.

Нагадаємо, "Нафтогаз" також оголосив про можливість отримання знижки на газ для побутових споживачів. Заощадити на блакитному паливі зможуть ті, хто сплатить рахунки до 15-го числа місяця онлайн або через чат-бот компанії. Ті, хто це зробить, отримають 1% знижки в наступному місяці.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль недавно підрахував, що без річного тарифу українці платили б по 13-15 грн за кубометр газу. Це пов'язано з різким подорожчанням блакитного палива на європейських біржах, а відповідно, і в Україні.

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