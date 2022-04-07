Напис "не для продажу" не допоміг: як росіяни наплювали на свої закони

Продаж пайків поза законом / Фото: Колаж: Сьогодні, Телеграм Инсайдер UA

На полицях російських магазинів зʼявилися сухпайки армії агресора. Однак законом РФ їх комерційна реалізація заборонена, про що свідчить і напис на упаковці.

Відповідні фото користувачі публікували у соціальних мережах.

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Так, одна з торгових точок в Росії виставила коробки з сухпайками у відділі з продуктами харчування.

Сухпайки / Фото: Телеграм Инсайдер UA

Сухпайки / Фото: Телеграм Инсайдер UA

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Вартує товар росіян 246 рублів (83,64 грн орієнтовно), а на самій упаковці зазначено "Не для продажу".

Коробки в основному заповнені хлібцями, кашами, овочевими та м'ясними консервами, сушено-в'яленою рибою, пакетиками з фруктово-ягідними концентратами і повидлом, шоколадом. Також там є по порції чаю, кави, цукру, солі та перцю, розчинних вершків.

У сухпайки, крім продуктів, можуть входити пігулки для дезінфекції води, сірники, серветки для рук, портативні розігрівачі, пластмасові столові прилади.

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РФ штучно підтримує курс рубля

Економіка Росії переживає неабиякий спад, західні санкції буквально руйнують її. Не оминуло це й валюту агресора: попри те, що влада РФ штучно підтримує рубль, на чорному ринку він вже фактично нічого не вартує, значно знецінившись.

За інформацією чиновника міністерства фінансів США, російська економіка занурюється в рецесію (уповільнення темпів зростання) та ​​інфляцію.

Росія підтримує курс рубля у різний спосіб, зокрема:

наказує експортерам обмінювати 80% своєї валютної виручки на рублі;

забороняє російським брокерам продавати цінні папери;

забороняє резидентам Росії здійснювати банківські перекази поза Росією.

"Ці кроки штучно спонукали попит на рубль. Проте його купівельна спроможність підірвана різким зростанням цін у Росії. А останніми тижнями з'явився чорний ринок для обміну російської валюти на іноземну. І на ньому рубль значно знецінився", — зазначили аналітики CNN.

Раніше ми розповідали, як росіяни торгують нижньою білизною з зображенням України та сірниками з українською символікою втридорога.

Нагадаємо, що через вторгнення в Україну проти Росії застосували жорсткі санкції. Це спонукало великі компанії виходити з російського ринку і, відповідно, викликало дефіцит таких "необхідних" речей, як іграшка "Акула" з IKEA чи товари з McDonald’s.