Чи потрібно платити податки під час війни? Як змінилися правила в Україні

Пояснюємо, чи потрібно платити податки під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У зв'язку з впровадженням воєнного стану в Україні платники податків, які не мають такої можливості, можуть тимчасово їх не сплачувати. Однак громадян закликали це зробити, щоб підтримати армію.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

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"З метою забезпечення стабільного фінансування Збройних сил України, звертаємось до платників податків за можливості виконувати свій податковий обов'язок щодо сплати в повному обсязі відповідних сум податкових зобов'язань", – зазначили у відомстві.

У Торгово-промисловій палаті засвідчили настання форс-мажору з 24 лютого. Відтак платників податків тимчасово звільнили від фінансової відповідальності за порушення.

Якщо можливості сплатити податки й збори, подати звіти, реєстрації накладних та інших документів немає, штрафів платити не доведеться. Перевірок наразі також не проводять.

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Водночас усі документи потрібно буде подати, а суми – сплатити одразу після закінчення війни.

На період воєнного стану в Україні дозволили перевозити пальне або етиловий спирт за наявності товарно-транспортної накладної та паперового примірника акцизної накладної.

Що з комуналкою?

Щодо комунальних платежів у Кабміні поки не було офіційного рішення. Раніше ми розпитали експертку з питань у галузі ЖКГ Кристину Ненно, чи нараховуватимуть пеню за несплату комуналки під час війни.

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Вона зауважила, що зараз усе заморожено, відтак пені не буде, бо головне завдання українців – вижити й допомогти військовим. За комуналку платити не треба, якщо в людей немає такої змоги.

У "Нафтогазі" порекомендували все таки, за можливості, сплачувати суми в платіжках. Однак у компанії додали, що в разі несплати пеню не нараховуватимуть і через оголошений в Україні карантин.