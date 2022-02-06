На стрибках курсу долара зараз можна заробити

/ Фото: Сьогодні

Долар, який здивував українців на стику січня та лютого своїм стрімким зльотом, тепер поступово "здуваться". Курс із 29 грн за долар помітно опустився і наближається до 28 гривень, які він так швидко подолав, рухаючись угору у середині січня. У чому причина ослаблення долара та чого чекати від курсу у лютому, розповіли експерти "Сегодня".

Це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Коротка стабільність на рівні 28,9 грн/долар змінилася в останній день січня стрімким падінням – одразу на 30 копійок! До кінця тижня, що минає, падіння сповільнилося, але низхідний тренд зберігся. У п'ятницю було 28,27 грн/долар у готівковому продажу та 28,02 у покупці, стільки ж американська валюта коштувала три тижні тому. Але все одно це дорожче на 65 копійок, ніж у перші дні січня, коли курс був стабільним. Тепер в обмінники стояли черги охочих не купити, а здати валюту, доки вона не подешевшала ще більше.

Спред (різниця між курсами купівлі та продажу), що розширився до 35 коп., за тиждень звузився до 25 коп. Тобто час заробляти на паніці закінчився: у продажу готівковий долар подешевшав на 32 коп., а в покупці – лише на 26 коп.

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Максимальний курс, за яким можна здати готівковий долар – 28,10 грн (на 60 коп. дешевше, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 28,13 грн (також на 60 коп. дешевше, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається у пунктах обміну та банках, що працюють на придбання валюти. Заявлений низький курс продажу зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 28,20 грн/долар, але при цьому курс купівлі не вищий за 28.

Нацбанк розпочав зміцнювати гривню ще 31 січня (на 21 коп.) продовжив тренд 1 і 2 лютого, але 3-го, у четвер, гривня несподівано ослабла на 9 коп., до 28,39 грн/долар. Проте у п'ятницю нацвалюта знову зміцнилася ще більше – до 28,27. На понеділок, 7 лютого, регулятор посилив гривню ще на 12 коп., встановивши курс 28,15 грн/долар.

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Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що причини стрімкого здешевлення долара, як і його недавнього подорожчання – політичні, а не економічні.

На думку, Максима Орищака, це проявилося в помітних стрибках курсу вгору-вниз лише протягом тижня.

"Відповідно, робимо висновки, що курс валюти в країні буде схильний лише до політичних тригерів (англійською тригер – спусковий гачок – Авт.), – аналізує Максим Орищак. – Той факт, що НБУ підвищив облікову ставку до 10% і планує піти на ще одне підвищення навесні 2022 року, поки що тримаємо як запасний тригер впливу. Протягом лютого чекаємо помірних коливань без критичного перевищення максимумів поточного року, різкої девальвації до рівня 40 за долар чекати не варто".

Олег Пендзин каже, що ситуація на українському валютному ринку заспокоїлася з двох причин: США пом'якшили свою риторику щодо небезпеки російської агресії проти України, а Нацбанк завалив міжбанківський ринок валютою.

"Регулятор за тиждень продав 1,2 млрд доларів, тепер викуповує надлишки валюти, щоб курс не опустився нижче за 28 гривень за долар", – резюмував Олег Пендзин.

Олександр Охріменко припустив, що викуп Нацбанком надлишків валюти говорить про його нинішню незацікавленість у швидкому зміцненні гривні.

"Якби Нацбанк не викуповував валюту, курс уже був би нижчим за 28 грн/долар. Його знижують експортери, які притримували валюту, а зараз продають", – наголосив експерт.

А ось Андрій Шевчишин бачить підводне каміння в тому, що гривня залишається дорожчою за 28 грн/долар. Як пояснив експерт, це не дозволяє запозичувати кошти на погашення відсотків за раніше випущеними ОВДП (перекредитування).

"Імпортери та експортери зараз стежать за ринком, намагаючись не продешевити у купівлі чи продажу валюти. При цьому відкат курсу до рівня нижче 28,5 грн/долар знову приваблює покупців. Очікуємо на появу на міжбанківському ринку представників газового імпорту, що знову підштовхне курс долара вгору", – аналізує Андрій Шевчишин.

Чого очікувати наступного тижня

Прогнози експертів розділилися, але виявилися оптимістичнішими, ніж попередні: тиждень тому аналітики говорили тільки про стабілізацію курсу гривні та невелике її зміцнення.

"З 7 по 13 лютого курс продажу долара коливатиметься в рамках 28,2-28,5 грн, – каже Максим Орищак. – Ми розглядаємо перспективу зростання гривні щодо долара як пріоритетну, але лише за умови, що не з'явиться негативних новин з боку РФ, вони здатні відправити курс знову до верхніх кордонів цього року – 29 грн за долар".

З ним погоджується і Олег Пендзин: за його прогнозами, наступного тижня курс буде в коридорі 28-28,5 грн/долар.

Олександр Охріменко очікує, що гривня зміцниться до 28-28,2 грн/долар у готівковому продажу, а у покупці може опуститися нижче за 28 грн (зараз середній курс купівлі 28,01 грн).

А ось Андрій Шевчишин схиляється до поновлення девальваційного тренду.

"Найближчим часом гривня може повернутися в діапазон 28,4-28,55 грн за долар із нинішніх 28-28,3", – повідомив експерт.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів однозначні: продавати та купувати долари та євро зараз варто лише за крайньої необхідності. Тобто якщо валюта або гривнева готівка потрібні для негайних розрахунків.

Максим Орищак зазначив, що на стрибках курсу зараз навіть можна заробити.

"Для населення зниження курсу продажу долара на початку лютого має стати непоганим сигналом, що зараз можна заробити на спекуляції. За зниження курсу до рівня 28,2 грн/долар варто розглядати покупки для зворотної конвертації в районі 29 грн за долар", – уточнив експерт.

Олександр Охріменко назвав такі операції ризикованими: за його прогнозом, гривню навесні та влітку очікує тривалий період зміцнення. Тому можна залишитись у збитку, купивши зараз долари за курсом понад 28 гривень для короткострокових інвестицій.