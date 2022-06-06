На ринку пального неочікуваний поворот? Скільки коштує бензин на WOG, ОККО та БРСМ

Скільки коштує бензин в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За тиждень з 27 травня по 3 червня вартість автогазу зросла на 1,68 грн/л – до 42,29 грн/л в середньому по Україні. Водночас ціни на інші види пального "зависли" і майже не змінюються на різних АЗС.

Скільки ж коштує пальне в Україні? "Сьогодні" переглянули останні дані з ресурсу Auto.Ria і розповідають, якими були ціни станом на 5 червня.

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Яка середня ціна в країні?

У неділю, 5 червня, заплатити за різні види пального потрібно було стільки:

А-95+ – 51,47 грн/л;

А-95 – 50,28 грн/л;

А-92 – 49,53 грн/л;

ДП – 56,42 грн/л;

автогаз – 41,93 грн/л.

Які ціни встановили різні АЗС?

У мережі ОККО ситуація виглядає так:

А-95+ – 52 грн/л;

А-95 – 51 грн/л;

А-92 – 50 грн/л;

ДП – 57 грн/л;

автогаз – 42 грн/л.

У мережі WOG 5 травня не було в наявності А-95+ та А-92. Водночас А-95 та ДП продавали за таку ж ціну, як і на ОККО (51 та 57 грн/л відповідно), а вартість автогазу становила 41,97 грн/л.

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На БРСМ також немає пального А-95 та А-95+, а щодо решти видів ситуація така:

А-92 – 49,99 грн/л;

ДП – 54,99 грн/л;

автогаз – 41, 99 грн/л.

У інших мережах ціни на пальне такі:

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У Польщі різко зросла вартість бензину

Як писали "Сьогодні", до початку повномасштабної війни в Україні середні ціни пального на польських заправках становили 5,97 злотих (41,10 грн) за літр 95-го бензину та 5,99 злотих (41,24 грн) за літр дизельного пального.

Однак через відмову від нафти російського агресора у Польщі вартість пального різко зросла.

Станом на 5 червня середні ціни на різні види в цій країні були такими:

А-95 – 7,69 злотих (52,94 грн);

– 7,69 злотих (52,94 грн); А-98 – 8,19 злотих (56,39 грн);

– 8,19 злотих (56,39 грн); дизпаливо – 8,23 злотих (56,66 грн);

– 8,23 злотих (56,66 грн); автогаз – 3,54 злотих (24,37 грн).

Важливо, що бензин марки А-98 перетнув показник у 8 злотих (55 грн) за літр. А це для Польщі є рекордом.

Ми також розповідали, які ліміти на купівлю бензину діють на ОККО, WOG, Shell та "БРСМ" з початку червня. Читайте також, що змінилося на польсько-українському кордоні і як це вплине на бензинову кризу.