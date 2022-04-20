На картку ПриватБанку "єПідтримка" можна отримати виплати для ВПО – інструкція

У ПриватБанку розповіли, як отримати виплату на картку "єПідтримка" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
Клієнти ПриватБанку, які є внутрішньо переміщеними особами, можуть отримати грошову допомогу від держави на картку "єПідтримка".
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Зробити це можна у застосунку "Дія" всього за декілька кліків. У програмі можна отримати одразу статус ВПО і виплату на себе та своїх дітей.
Зазначається, що отриману виплату можна витратити на будь-які послуги або зняти готівкою навіть з картки "єПідтримка", також без проблем гроші можна буде перевести на іншу картку.
Скільки можна отримати?
Щомісячна допомога на одного переселенця становить 2 тис. грн, а для дітей та осіб з інвалідністю ця сума становить 3 тис. грн.
Зауважте, що виплату буде нараховано за цілий місяць, навіть якщо ви звернулись 30 числа.
Як отримати гроші на "єПідтримку"?
Для початку оновіть застосунок "Дія" та зайдіть у нього. Натисніть на меню "Послуги" і серед списку оберіть "Отримати статус ВПО".
У новій вкладці вкажіть своє місцеперебування, підтвердьте геолокацію та натисніть "Продовжити".
Так ви маєте підтвердити, що ви дійсно є ВПО і зробити це треба лише один раз. Якщо у вас є дитина, підтягується також її свідоцтво про народження. Якщо ж дітей у вас немає, натисніть "Зареєструватися без дітей".
Наступний крок – обрати картку "єПідтримка" ПриватБанку, якщо хочете отримувати на неї допомогу.
Укажіть, якої ще допомоги ви потребуєте (медичне обслуговування, освіта чи гуманітарка) та залиште свої контакти.
За ними з вами зв’яжуться, якщо буде можливість допомогти чимось із того, що ви вказали.
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