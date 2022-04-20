На карточку ПриватБанка "єПідтримка" можно получить выплаты для ВПЛ – инструкция

В ПриватБанке рассказали, как получить выплату на карту "єПідтримка" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Клиенты ПриватБанка, которые являются внутренне перемещенными лицами, могут получить денежную помощь от государства на карточку "єПідтримка".
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Сделать это можно в приложении "Дія" всего за несколько кликов. В программе можно получить сразу статус ВПЛ и выплату на себя и своих детей.
Отмечается, что полученную выплату можно потратить на любые услуги или снять наличными даже с карты "єПідтримка", также без проблем деньги можно будет перевести на другую карту.
Сколько можно получить?
Ежемесячное пособие на одного переселенца составляет 2 тыс. грн, а для детей и лиц с инвалидностью эта сумма составляет 3 тыс. грн.
Обратите внимание, что выплата будет начислена за целый месяц, даже если вы обратились 30 числа.
Как получить деньги на "єПідтримку"?
Для начала обновите приложение "Дія" и войдите в него. Нажмите меню "Услуги" и в списке выберите "Получить статус ВПЛ".
В новой вкладке укажите свое местонахождение, подтвердите геолокацию и нажмите "Далее".
Так вы должны подтвердить, что вы действительно есть ВПЛ и сделать это нужно только один раз. Если у вас есть ребенок, подтягивается также его свидетельство о рождении. Если детей у вас нет, нажмите "Зарегистрироваться без детей".
Следующий шаг – выбрать карту "єПідтримка" ПриватБанка, если хотите получать на нее пособие.
Укажите, в какой помощи вы нуждаетесь (медицинское обслуживание, образование или гуманитарка) и оставьте свои контакты.
По ним с вами свяжутся, если будет возможность помочь чем-нибудь из того, что вы указали.
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