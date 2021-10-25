На ходу вигадує байку: як провідники заробляють на пасажирах "Укрзалізниці"

Пасажир розповів, як провідники підсаджують "зайців" - / Фото: Колаж: Сьогодні

Пасажир потягу "Укрзалізниці" Київ – Чернівці розповів, що до нього у вагон провідники підсадили людину без квитка.

Про це у Facebook написав користувач Любомир Луканюк.

Реклама

За словами чоловіка, він перевірив на сайті бронювання інформацію та побачив, що одне місце у його купе буде вільним.

"Так і є, потяг рушає, заходить провідниця, забирає зайву постіль. Мінімум до Львова уже ніхто не підсяде, зупинок немає. Аж тут серед ночі грюкіт у двері. На порозі якийсь борзий хлопчина. Каже, що буде у нас ночувати", – пише чоловік.

На запитання пасажирів хлопець відповідає, що купив собі два квитки – один на плацкарт, а інший в купе.

Однак на прохання показати проїзний документ, демонструє лише скріншот квитка у плацкарт і каже, що інший квиток не зберігся.

Реклама

"Але виходить і повертається з провідницею, яка на ходу придумує байку, що цей хлопчина має квиток. На моє прохання показати квиток, провідниця розвертається і йде геть",- йдеться у повідомленні.

Пасажир без квитка заявляє, що їде до Чернівців, тоді власник відгуку перевірив бронювання на проміжних станціях і місце у цьому купе виявляється вільним, його ніхто не викуповував.

Після недовгої суперечки дивний пасажир йде і не повертається.

"Напевно, якби у нього був квиток, то ліг би спокійно спати. А так дуже схоже на стару схему: провідники купейних вагонів (ціна квитка 700 грн) йдуть в плацкарт (200 грн) і за сотню-другу в свою кишеню пропонують підвищити клас. Дуже хочеться помилятися, але",- написав чоловік та прикріпив скірншот.

Нові правила проїзду

У зв’язку зі стрімким розповсюдженням коронавірусу на території України, Кабінет міністрів запровадив нові правила, які торкнуться і проїзду в пасажирських потягах.

Реклама

Тепер у поїзд не можна потрапити без сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту, результат якого дійсний 72 години. Перевіряти ці документи будуть стюарти на вході у вагони.

Раніше ми писали, що не всі довідки про вакцинацію підходять для проїзду.

А також розповідали, що "Укрзалізниця" запустила нову онлайн-послугу для пасажирів, яка дасть змогу оцінити роботу провідника та чистоту вагону.