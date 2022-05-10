Можна втратити все? Чи варто здійснювати купівлю-продаж квартир під час війни

Ринок нерухомості під час війни має чимало "підводних каменів" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Одразу після повномасштабного вторгнення державні реєстри закрили з метою запобігання викраденню даних та махінаціям. Нещодавно українці знову отримали змогу реєструвати процедуру купівлі-продажу нерухомості.

Як розповів юрист, СЕО та співзасновник проєкту Monitor.Estate Володимир Копоть "Мінфіну", ще до відкриття реєстрів, власники житла намагалися продати нерухомість.

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Такі продажі передбачали велику знижку, тож знаходились і покупці. Ринок відреагував на попит появою схем оформлення переходу права власності на нерухомість. Сторони укладали попередні договори та договори задатків з подальшим оформленням після відкриття реєстрів.

За словами експерта, такі схеми є вкрай ризикованими та не мають юридичних наслідків для обох сторін. Як покупець, так і продавець можуть відмовитися від угоди.

"Договір завдатку щодо нерухомості є неприпустимим, а попередній має бути нотаріально посвідченим", – пояснив Володимир Копоть.

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Робота реєстрів

Співзасновник проєкту Monitor.Estate додав, що реєстр речових прав на нерухоме майно має запрацювати з цього тижня. Як він працюватиме в обмеженому вигляді й чи працюватиме взагалі, експерти не беруться прогнозувати. Йдеться про:

заборону проведення дій з нерухомістю впродовж місяця після реєстрації права власності;

заборону купівлю та продажу житла за дорученням;

обмеження на роботу недобросовісних нотаріусів;

можливість проводити операції в Києві та області лише з місцевими нотаріусами.

Віцепрезидент Асоціації професійних керуючих нерухомістю Анатолій Топал зазначив, що відкриття реєстрів наразі недоречні. Бойові дії ще тривають і можуть розвиватися стрімко, а навіть встановлені обмеження не гарантують стовідсоткового захисту.

"Отримавши доступ до цих реєстрів, можна проводити не зовсім гарні операції. І першими, хто скористається цим доступом, будуть шахраї та аферисти, які вже готуються це робити", – наголосив Топал.

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Чи варто купувати й продавати квартири?

Експерт додав, що на ринку є люди з чималими сумами на руках, але вони готові купувати квартири лише за безцінь – за 30-50% від довоєнної ціни. Є й ті, хто в паніці збуває нерухомість за будь-які гроші, втім, робити цього Анатолій Топал не радить.

"Поки воєнний стан оголошено по всій Україні, всі ці операції з купівлі-продажу дуже ризикові. Тому що будь-яку угоду можна буде скасувати надалі, з огляду на те, що вона була укладена в період воєнного стану", – аргументував він.

Окупанти рейдерять житло

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники наводять свій лад. Зараз війська РФ взялися рейдерити квартири українців, про що свідчить "злитий" у Мережу "наказ".

Керівники житлових організацій та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) тепер зобов’язані перевіряти всіх мешканців та їхні помешкання. У тих, хто виїхав з Херсона, збираються відбирати нерухомість та заселяти туди "своїх".

За інформацією в "документі", до міста із зон активних бойових дій мають привезти "громадян". Цих "тимчасових переселенців" якраз і планують поселити в квартири українців. Про майнові права та порушення закону окупанти, звісно ж, не в курсі.

Раніше "Сьогодні" писали, що Кабмін змінив правила компенсації за зруйноване житло для українців – отримати гроші можна буде за ще один вид нерухомості. Дізнайтеся також, як розселятимуть переселенців у тимчасове житло і що можна буде з ним робити.