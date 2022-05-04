Переселенці отримуватимуть житло по черзі – кому першому видадуть квартиру

Розповідаємо, як розселятимуться переселенці у тимчасове житло і що можна буде з ним робити

Насамперед житло отримають незахищені категорії населення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які втратили дім під час війни, матимуть тимчасове житло вже до кінця року. За цей період держава планує розселити близько 53 родин переселенців, однак є певна черга приорітетності.

Про те, у якій черзі люди отримуватимуть квартири, йдеться у відповідній постанові Кабміну.

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Отже, першими в чергу стануть, незахищені категорії населення, а саме:

багатодітні сім'ї;

сім'ї з дітьми;

вагітні жінки;

особи, які втратили працездатність;

особи пенсійного віку з-поміж тих, житло яких було зруйноване або непридатне для проживання в результаті збройної агресії Росії.

З чого формуватимуть фонд тимчасового житла?

Для внутрішньо-переміщених осіб житловий фонд формуватимуть з кількох джерел, зокрема з уже готової нерухомості, яку планує викупити держава.

Також будуватимуть нові будинки і реконструюватимуть ті, які ще можна відремонтувати. Для тимчасового розміщення переобладнають нежитлові приміщення у житлові.

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У Кабміні вирішили, що на одну особу має припадати не менше 6 кв. м житлового приміщення. Нерухомість із цього фонду заборонено приватизовувати, обмінювати, ділити, здавати у суборенду та використовувати для розміщення когось, крім переселенців.

Зверніть увагу, що йдеться про тимчасове житло, в якому розмістять переселенців до того, як відремонтують їхні будинки, видадуть нові квартири або люди не зможуть повернутись на звільнену територію.

Після цього це тимчасове житло в порядку черги перейде наступним переселенцям.

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Ціни на нерухомість в Україні

В Україні знову дозволили укладати угоди на ринку нерухомості і експерти очікують зміни цін на квартири, порівняно із довоєнними показниками.

За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрія Піти, тенденції тут повторюватимуть ситуацію на ринку оренди.

Це означає, що у західних та центральних областях країни вартість може зрости до 10%, а у таких містах, як Київ, Одеса та Дніпро, ціни можуть знизитись на 30-40% від довоєнного рівня.

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