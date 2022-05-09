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Українці зможуть отримати компенсацію за ще один вид нерухомості – деталі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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9 травня, 17:52
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Кабмін змінив правила компенсації за зруйноване житло для українців
Кабмін розширив список житла, за яке можна отримати компенсацію
Кабмін розширив список житла, за яке можна отримати компенсацію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні для реєстрації пошкодженого та зруйнованого війною житла використовуватимуть спеціальний реєстр.

Відповідні зміни до того, що можно в нього вносити ухвалив Кабмін.

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Отже, у так званий Реєстр пошкодженого житла дозволили вносити навіть об'єкти незавершеного будівництва. Однак тут є умова – у вас має бути дозвільна документація на це будівництво.

Також такі об’єкти вноситимуть в реєстр лише у тому випадку, якщо там вже були зведені зовнішні та внутрішні несучі стіни.

Крім цього Кабмін дозволив по іншому фіксувати факт зруйнованого і пошкодженого житла, тепер не обов’язково надавати фото чи відео, можна скористатися супутниковими знімками, які підтверджують цей факт.

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Що буде в Реєстрі пошкодженого житла?

До бази даних заноситимуть інформацію про:

  • пошкоджене або зруйноване житло;
  • власників пошкодженого або зруйнованого житла;
  • збитки, завдані внаслідок пошкодження житла.

Власники зруйнованої нерухомості не можуть самостійно вносити зміни у Реєстр, адміністратором є Мінцифри.

Як подати інформацію?

Звичайні громадяни можуть подавати усю наявну інформацію про свій житловий об’єкт такими способами:

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  • через портал "Дія";
  • через ЦНАП;
  • через звернення до нотаріуса.

Вносити дані про пошкоджене війною майно в подальшому дасть вам змогу отримати за нього компенсацію. Про те, як зробити це через "Дію", ми розповіли тут.

"Сьогодні" також писали, як окупанти відбирають квартири у херсонців і розповідали, що треба знати про купівлю та продаж нерухомості під час війни.

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