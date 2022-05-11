Шахраї вигадали новий спосіб вкрасти гроші: як захиститися

Шахраї орудують в інтернеті / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Шахраї постійно вигадують нові й нові способи нажитися на українцях, зокрема і під час воєнного стану.

Які дві схеми з'явилися нещодавно, і як від них захиститися, розповіли у проєкті Нацбанку Financial Literacy Ukraine.

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Як розпізнати шахраїв

Перша схема така: зловмисники пропонують посередницькі послуги з отримання гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. А потім за це просять комісію.

Однак гарантоване відшкодування відбувається лише через банки-агенти Фонду. Лише ці банки підключені до спеціальної Автоматизованої системи виплат.

Друга схема полягає у тому, що шахраї розсилають SMS-повідомлення клієнтам банків про те, що їм нібито на рахунок прийшов платіж. У цих повідомленнях є посилання на фішингові сайти.

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"Не переходьте за посиланнями – через них шахраї можуть заволодіти вашими картковими реквізитами. Шахрайські посилання також можуть надсилатися з метою викрадення персональних даних та зараження пристроїв вірусом. Крім SMS, аферисти можуть надіслати шкідливі посилання у месенджер та на e-mail", – зазначають фахівці.

Також, щоб уберегтися від фішингу, потрібно дотримуватись таких правил:

перевіряти правильність назви сайтів (шахраї можуть створювати сторінки, ідентичні офіційним, але у адресі можуть бути зайві чи інші символи);

якщо ви отримали повідомлення, і все ж є потреба перейти на сайт банку чи іншої організації, краще власноруч ввести у пошуковій системі назву необхідного сайту і перейти на нього.

Які ще є шахрайські схеми під час війни

Раніше ми розповідали, що Київщина була одним із регіонів, де проходили активні бойові дії. Тепер, коли окупант покинув цю область, зловмисники вигадали спосіб нажитися на тих, хто постраждав. Шахраї одягають форму ДСНС і представляються піротехніками. А потім за гроші нібито проводять обстеження помешкань і розміновують територію.

Також аферисти телефонують родичам та знайомим українських військових та пропонують визволити цих військових з полону за грошову винагороду. Телефонують шахраї із прихованого номера, щоб нібито уточнити особисті дані бійців.

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Є і SMS-розсилка, де повідомляється про нібито виплати вимушеним переселенцям. Який текст цієї розсилки та як захиститися від усіх цих схем, ми пояснили тут.

"Сьогодні" розповідали і про те, як шахраї наживаються на дефіциті пального.