Шахраї 43 рази вкрали гроші з картки клієнта ПриватБанку – що відповіли у банку

ПриватБанк відмовився допомагати обікраденому клієнту / Фото: Колаж: Сьогодні

З одним із клієнтів ПриватБанку трапилась неприємна історія з шахраями, які вкрали гроші чоловіка та співробітниками банку, які відмовляються допомогти.

Про це користувач залишив відгук на спеціальному сайті "Мінфін".

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За словами чоловіка, гроші з його картки "Універсальна" вкрали вночі, дрібними транзакціями.

Злодії зробили аж 43 транзакції, здебільшого, на суму, яка не перевищує 155 грн, тож такі списання оскарженню не підлягають.

Ще три операції були на більш суттєві суми, і зараз триває процес їх оскарження.

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"За підсумками виходить, що, блокуючи операції зі списання коштів, вважаючи їх підозрілими в дуже простих ситуаціях, банк вважав, що 42 операції за 13 хвилин це цілком нормально. Наскільки я зрозумів, шахраї якимось чином отримали доступ до карти і прив'язали її до незрозумілого облікового запису гугл. І провели всі ці операції посеред ночі", – пише чоловік.

Клієнт ПриватБанку пише, що оператор гарячої лінії спершу порадив скасувати підписку через гугл-сервіси, хоча акаунт навіть не належав потерпілому.

"У результаті банк повідомив, що єдиний помічник мені поліція. Тобто, якби на карті коштів у кілька разів більше, шахраї змогли б без будь-яких проблем провести ще сотню-другу транзакцій за час сну, і банк би потім просто відповів, що 25 гривень менше за мінімальний поріг оспорюваної суми (хоча, наскільки мені Зрозуміло, була можливість оскаржити всю підсумкову суму (як роблять в інших банках, наприклад), яку отримав цей один сервіс", – зазначив чоловік.

Що відповіли співробітники ПриватБанку?

ПриватБанк залишив свій коментар під гнівним відгуком, де зазначив, що оплата в інтернеті з картки можлива, якщо на сайті були введені дані картки, що відомі лише її власнику.

Також у банку наголосили, що оскарження таких операцій здійснюється за правилами міжнародної платіжної системи (МПС).

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"На жаль, банком не можуть бути оскаржені деякі з операцій по вашій картці згідно правил МПС. За іншими ж операціями заявки знаходяться в роботі, а за результатом їх розгляду ви будете додатково проінформовані. Нами постійно модернізуються програмні та технічні засоби, що дозволяють запобігти шахрайським діям зі сторони третіх осіб, вводиться додаткова перевірка при нетиповості операцій", – йдеться у повідомленні.

Як працюватиме ПриватБанк у "червоній зоні"?

У ексклюзивному коментарі "Сьогодні" співробітники ПриватБанку повідомили, що фінансові установи перебувають у списку виключень і для їх відвідування не потрібен ані ПЛР-тест ані довідка про вакцинацію.

Цю ж інформацію нам підтвердили і у Ощадбанку, але наголосили на важливості носіння масок.

Раніше ми писали, що ПриватБанк майже наздогнав свій минулорічний прибуток і за перші 9 місяців 2021 заробив 21,2 млрд грн.

А Ощадбанк навпаки, зменшив свій прибуток у 5,6 разів, однак позбувася проблемних кредитів.