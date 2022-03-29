Шахрайство під час війни: 3 найбільш небезпечні схеми

Зловмисники підлаштували свої схеми до реалій війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки частина бізнесу виживає та намагається перевезти свої потужності й переформатувати роботу, шахраї уже підлаштувалися під реалії війни.

Редакція "Сьогодні" розповідає про основні схеми, на які останнім часом найбільше попадаються довірливі громадяни, та як їх уникнути.

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Покупки в соцмережах

З метою зекономити чимало людей вирішує робити покупки не в магазині, а "з рук". Тільки в сучасному світі це відбувається через месенджери різноманітних соцмереж.

За останній місяць можна знайти десятки однакових історій, які полягають в тому, що під час листування у Facebook, Viber, Instagram "продавець" просить надіслати на картку передоплату, а потім зникає разом з грошима і товаром. Одна з варіацій, коли в пропозиції заявлений один товар, а присилають зовсім інший, секондхендівської якості. Це теж шахрайство.

Шахрайство в інтернеті / Фото: скріншот

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Шахрайство в інтернеті / Фото: скріншот

Шахрайство в інтернеті / Фото: скріншот

Захистити себе в цьому разі дуже просто – відмовитися від покупок через месенджери. В Україні діє чимало великих інтернет-платформ з перевіреними продавцями або зручними системами платежів, коли гроші надходять після отримання покупки. Якщо ж вам подобається купувати в соцмережах, не надавайте персональних даних і не надсилайте грошей наперед.

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Товари для ЗСУ

Упродовж останнього місяця українці з різних куточків планети намагаються допомогти нашим захисникам хто чим може. Купують як спорядження, так і продукти та інші речі. Однак злодії вирішили нагріти руки й тут. Найбільше наживаються на плитоносках, бронежилетах, рукавицях та наколінниках.

Схема подібна до попередньої – просять скинути передоплату, а замовлення не виконують і зникають з радарів, хоч і знають, що товари потрібні ЗСУ.

Схема з товарами для ЗСУ / Фото: скріншот

Популярний "гачок" серед зловмисників – продаж цигарок. Пропонують купити за вигідною ціною блоки тютюнових виробів, але після передоплати жертва втрачає як гроші, так і примарний товар.

Схема з товарами для ЗСУ / Фото: скріншот

Є й більш "класичний" варіант з переказом грошей людині, яка нібито потім їх передасть захисникам.

Схема з товарами для ЗСУ / Фото: скріншот

Як захиститися? Не довіряти неперевіреним людям. Найкраще допомогти армії, переказавши гроші на офіційний рахунокНаціонального банку чи фонду "Повернись живим". У інших випадках просіть у людей підтвердження реєстрації організації, перевірте, чи відзвітувалися вони про попередню допомогу армії, виклали фото переказів тощо. Не забувайте звертатися в поліцію щодо таких випадків, бо вже є випадки притягнення злочинців до відповідальності.

Псевдоперевезення біженців і допомога з житлом

На сході країни почав процвітати новий вид бізнесу – нібито перевезення жінок з дітьми за кордон, які тікають від війни. Чоловіки пропонують біженцям вивезення в Польщу за гроші, беруть передоплату й зникають.

Зазвичай таким промишляють молодики, які беруть за "послуги" від 500 до 1000 гривень з особи. Після переказу грошей на картку вони перестають виходити на зв’язок. З десяток таких випадків уже розкрили правоохоронці, тож зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність.

Ще один вид шахрайства з цієї ж категорії – махінації з житлом. Підприємливі мешканці Одеської області "здавали" через інтернет неіснуючі квартири в західних регіонах України саме переселенцям. Просили передоплату від 2 до 10 тисяч гривень, а тоді блокували клієнтів. Часто таким грішать жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Як захиститися? Не вестися на індивідуальні пропозиції та довіритися офіційним ресурсам. Так, "Укрзалізниця" щодня здійснює безкоштовні евакуаційні рейси як по країні, так і за кордон. У західних областях влада допомагає переселенцям з житлом, достатньо лише зареєструватися в районній адміністрації. Діють також державні програми, які передбачають фінансову підтримку як для людей, що постраждали від війни, так і для тих, хто їх прихистив.

Раніше ми розповідали про новий тип "віконщиків", які працюють на окупантів. Та пояснювали основні шахрайські схеми, якими активно послуговуються зловмисники, щоб нажитися на біженцях у Польщі.