Виплати "тисячі Зеленського" припинять: який банк продовжить нарахування коштів

Monobank виплачуватиме "тисячу Зеленського" і після закінчення першої виплати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Monobank ухвалив рішення, що виплачуватиме "тисячу Зеленського" навіть після закінчення першої хвилі програми. Платитимуть як і раніше — через заявку в "Дії".
Про це повідомив Олег Гороховський, співзасновник банку, в Telegram.
Нагадаємо, перша хвиля виплат закінчується сьогодні, 29 грудня.
"Ухвалили рішення продовжити виплати "ковідної тисячі" навіть після закінчення виплат першої хвилі програми 29.12 (тобто сьогодні). Держава планує відновити виплати після свят, а ми навіть не будемо зупинятися попити водички. Платити, як і раніше, будемо миттєво після заявки в "Дії", — повідомили у Monobank.
Всього виплати через банк отримали вже близько 1,8 млн.українців і приблизно 400 млн. грн. вже витрачено.
Як оформити виплати "тисячі Зеленського" в Monobank та "Дії"
Оновіть додаток Monobank і в верхньому меню, там де вибір карток, натисніть "Відкрити картку", далі треба вибрати картку "єПідтримка".
Після оформлення картки слід провести кілька нескладних маніпуляцій на порталі "Дія", а саме:
- Авторизуватися в програмі "Дія" і переконатися, що програма має "зелений" COVID-сертифікат.
- Зайти до розділу "Послуги".
- Вибрати в переліку послугу "єПідтримка".
- Вибрати для виплати картку "єПідтримка".
- Натиснути "Отримати допомогу".
Далі заявка надійде до Мінекономіки, а на картку незабаром нарахують гроші. Їх можна витратити лише на деякі послуги і не можна монетизувати та витратити на свої потреби.
Раніше ми писали, на що саме можна витратити "тисячу Зеленського", а також розповідали, в яких банках українці зможуть отримати "ковідну" тисячу без "Дії".