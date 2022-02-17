Monobank анонсував нову функцію: що тепер зміниться для клієнтів

Нова функція Monobank вбереже користувачів від шахрайських дій / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Співзасновник Monobank Олег Гороховський запропонував своїм клієнтам підключити послугу подібно "дитячій", що вже вдало функціонує та дозволяє батькам відстежувати витрати своїх дітей, а також встановлювати на них ліміти.

Про це Олег Гороховський повідомив у Telegram-каналі.

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Співзасновник банку зауважує: послуга "дитячих" карток побудована таким чином, що батьки у себе в додатку бачать виписку за рахунками дитини, можуть налаштувати за цими картками ліміти й обмеження використання (інтернет-ліміт, заборона зняття готівки, поповнень, p2p, ігрові сайти тощо).

Таке ж планують втілити й для людей, які "не дуже впевнено себе відчувають у цифровому світі". Завдяки цій послузі, вони можуть надати доступ, наприклад, своїм дітям чи онукам до власних рахунків. Це повинно убезпечити ваших батьків, дідусів чи бабусь від шахрайських дій, коли злочинці намагаються незаконним чином зняти кошти з карти.

Активація послуги

Для активації достатньо буде в налаштуваннях безпеки карти активувати процес підв'язки, далі вам покажуть QR-код, що повинен відсканувати "контролер". Після сканування той, кого будуть відстежувати, дасть згоду на контроль своєї карти, після чого у "контролера" в списку карт з'явиться контрольована карта.

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"Тепер всі витрати будуть враховувати встановлені контролером ліміти й обмеження і, в разі якщо транзакція перевищує ліміт, по ній буде відмова", — розповів Олег Гороховський.

Відключити контроль витрат можна буде в "налаштуваннях безпеки" просто скасувавши прив'язку "контролера".

Хакерська атака на банк

У вівторок, 15 лютого, на українські інтернет-ресурси та банки було здійснено масштабну хакерську атаку. Не працювали деякі банківські додатки та державні сайти. Увечері стало відомо, що почалася атака і на Monobank.

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"Пішли масовані запити з вузла в Нідерландах. Спостерігаємо за ситуацією дуже уважно. Якщо буде потужно штормити, будемо змушені тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити лише Україну", – написав Олег Гороховський у Facebook.

Нагадаємо, що хакерської атаки зазнали також Приват24 та Ощадбанк.

Раніше ми розповідали, як, відмовившись від пустих витрат, заощадити неабиякі кошти. Йдеться про сотні тисяч гривень.