Можуть втратити субсидії: чому українці масово перейшли на зарплати "в конверті"

Люди все частіше вибирають отримувати зарплату "в конверті". Колаж: "Сьогодні"

Кожен п'ятий українець працює неофіційно і не платить податків зі своїх доходів. Бюджет країни недоотримує мінімум 42,5 мільярда гривень щорічно.

Чи можна подолати "тіньову зайнятість" і чому українці все частіше вибирають отримувати зарплату "в конверті", дізналися "Сьогодні".

Людей, які працюють неофіційно – чи не третина країни. Це дані Міністерства економіки. Насправді цифра може досягати і 40%. За цими показниками – Україна, на жаль, лідер в Європі. Всього працює майже 16 млн осіб. Тих, хто влаштований без трудової, – понад три мільйони.

"Це також проблема і для "білих роботодавців", які працюють повністю за законом. Тому що це недобросовісна конкуренція. Роботодавець, який використовує незадекларовану працю, однозначно оптимізує свої витрати і вартість його робіт і послуг поза конкуренцією з роботодавцями, які працюють повністю в білу", – каже заступник голови Державної служби України з питань праці Ігор Дегенера.

Насправді – проблема тіньової зайнятості – не тільки питання роботодавців або держави – кажуть в Європейській бізнес асоціації. Відповідальність лежить і на самих робітниках, які, дуже часто вибирають гроші.

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"На сьогоднішній момент деякі співробітники не хочуть отримувати зарплату в білу, тому що якщо вони будуть таким чином її отримувати, вони можуть втратити субсидії, які вони можуть отримувати від держави", – каже виконавчий директор європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко.

Уже місяць, як держава взялася за перевірки на підприємствах. За одного нелегального працівника – роботодавець заплатить 60 000 гривен штрафу, за повторне порушення – 180 000.

Масштабні перевірки бізнесу

В Україні у кожного третього підприємства, яке перевірила Державна служба України з питань праці, виявили проблеми з трудовим законодавством.

Насамперед перевіряльники приходять в компанії, коли:

кількість працівників не відповідає обсягам виконаних робіт;

роботодавці не подають до ПФУ відомостей про прийом на роботу співробітників (в т. ч. відсутність найманих працівників у торговців підакцизними товарами);

різко (на 20% і більше) зросла кількість співробітників, які працюють неповний робочий день;

фізособи працюють за цивільно-правовим договором з одним роботодавцем більше року;

у роботодавця 30% і більше співробітників працюють за цивільно-правовими договорами;

протягом року скорочено 10% і більше персоналу.

Однак, як розповів сайту "Сьогодні" адвокат Андрій Гевко, в результаті одних тільки перевірок частка тіньового сектору не знизиться.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, як працівники Державної податкової служби протягом року не помічали грубих порушень законодавства за систематичні хабарі.