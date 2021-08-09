Могут потерять субсидии: почему украинцы массово перешли на зарплаты "в конверте"

Больше всего неофициально работающих сотрудников в сельском хозяйстве, строительстве, торговле и промышленности

Люди все чаще выбирают получать зарплату "в конверте". Коллаж: "Сегодня"

Каждый пятый украинец работает неофициально и не платит налогов со своих доходов. Бюджет страны недополучает минимум 42,5 миллиарда гривен ежегодно.

Можно ли преодолеть "теневую занятость" и почему украинцы все чаще выбирают получать зарплату "в конверте", узнали "Сегодня".

Людей, которые работают неофициально – едва ли не треть страны. Это данные Министерства экономики. На самом деле цифра может достигать и 40%. По этим показателям – Украина, к сожалению, лидер в Европе. Всего работает почти 16 млн человек. Тех, кто устроен без трудовой – более трех миллионов.

"Это также проблема и для "белых работодателей", которые работают полностью по закону. Потому что это недобросовестная конкуренция. Работодатель, использующий незадекларированный труд, однозначно оптимизирует свои расходы и стоимость его работ и услуг вне конкуренции с работодателями, которые работают полностью в белую", – говорит заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегенера.

На самом деле – проблема теневой занятости – не только вопрос работодателей или государства – говорят в Европейской бизнес ассоциации. Ответственность лежит и на самих работниках, которые очень часто выбирают деньги.

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"На сегодняшний момент некоторые сотрудники не хотят получать зарплату в белую, потому что если они будут таким образом ее получать, они могут потерять субсидии, которые они могут получать от государства", - говорит исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

Уже месяц, как государство взялось за проверки на предприятиях. За одного нелегального работника – работодатель заплатит 60 000 гривен штрафа, за повторное нарушение – 180 000.

Масштабные проверки бизнеса

В Украине у каждого третьего предприятия, которое проверила Государственная служба Украины по вопросам труда, выявили проблемы с трудовым законодательством.

В первую очередь проверяющие приходят в компании, когда:

количество работников не соответствует объемам выполненных работ;

работодатели не подают в ПФУ сведений о приеме на работу сотрудников (в т. ч. отсутствие наемных работников у торговцев подакцизными товарами);

резко (на 20% и больше) выросло количество сотрудников, которые работают неполный рабочий день;

физлица работают по гражданско-правовому договору с одним работодателем больше года;

у работодателя 30% и более сотрудников работают по гражданско-правовым договорам;

в течение года сокращено 10% и более персонала.

Однако, как рассказал сайту "Сегодня" адвокат Андрей Гевко, в результате одних только проверок доля теневого сектора не снизится.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как работники Государственной налоговой службы в течение года не замечали грубых нарушений законодательства за систематические взятки.