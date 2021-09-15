Світовий борг наблизився до рекордних показників

Якщо подібні тенденції збережуться, то світовий борг незабаром перевищить позначку в 300 трлн дол / Фото: Колаж: Сьогодні
У другому кварталі 2021 року зменшилася частка боргу в світовому ВВП, але сукупний світовий борг збільшився до 300 трильйонів доларів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів.
Сукупний рівень боргу зріс на 4,8 трлн дол до 296 трлн дол. Він включає в себе кілька показників:
- державний борг;
- борги фізичних осіб;
- борги юридичних осіб.
На думку експертів, якщо подібні тенденції збережуться, то світовий борг незабаром перевищить позначку в 300 трлн дол.
Об'єми боргу найбільше зросли в країнах, що розвиваються – там вони виріс на 3,5 трлн доларів, до 92 трлн дол. У той же час, частка боргу в світовому ВВП вперше скоротилася після піку в минулому році. Частка 362% в першому кварталі зменшилася до 353% у другому.
В Інституті відзначили, що тільки 5 країн мають відношення боргу до ВВП на допандемічному рівні – це Мексика, Аргентина, Данія, Ірландія і Ліван.
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