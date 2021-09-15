Мировой долг приблизился к рекордным показателям

Если подобные тенденции сохранятся, то мировой долг вскоре превысит отметку в 300 трлн долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Во втором квартале 2021 года уменьшилась доля долга в мировом ВВП, но совокупный мировой долг увеличился до 300 триллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов.

Совокупный уровень долга вырос на 4,8 трлн долларов до 296 трлн долларов. Он включает в себя несколько показателей:

государственный долг;

долги физических лиц;

долги юридических лиц.

По мнению экспертов, если подобные тенденции сохранятся, то мировой долг вскоре превысит отметку в 300 трлн долларов.

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Обьмы долга больше всего выросли в развивающихся странах – там они выроси на 3,5 трлн долларов, до 92 трлн долларов. В то же время, доля долга в мировом ВВП впервые сократилась после пика в прошлом году. Доля 362% в первом квартале уменьшилась до 353% во втором.

В Институте отметили, что только 5 стран имеют отношение долга к ВВП на допандемичних уровнях – это Мексика, Аргентина, Дания, Ирландия и Ливан.

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