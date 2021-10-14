Міноборони виділило на виплати військовослужбовцям 3,7 млрд грн

Військовослужбовцям виплатять заборгованість по зарплатах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони України виділило військовим частинам і установам ЗСУ майже 3,7 мільярда гривень.

Як повідомили в пресслужбі Міноборони, ці кошти призначені для погашення заборгованості за одноразовими додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил, виплати винагород, заохочення особового складу.

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З цієї суми для виплати грошової допомоги на оздоровлення виділено 1 млрд 810 млн грн.

На що ще направили гроші:

на виплату винагороди за підписання першого контракту та інших одноразових виплат – майже 247 млн грн;

на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців – майже 50 млн грн;

на виплату компенсації за піднайом житла – 195 млн грн;

для розрахунків зі звільненими з військової служби – понад 82 млн грн.

Для виплати винагороди за участь в ООС за вересень 2021 року виділено понад 725 млн грн. До Дня захисників і захисниць України військовослужбовці заохочені більш ніж на 641 мільйон гривень.

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Нагадаємо, Верховна Рада виділила 4 мільярди гривень для зарплат військовим, які виплатять вже найближчим часом.

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