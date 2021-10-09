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Українцям до кінця року підвищать зарплати. Кому більше платитимуть

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
9 жовтня, 11:22
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Заробітна плата виросте у військових – Верховна Рада виділила гроші
В Україні зросте мінімальна зарплата, а також виплати військовим
В Україні зросте мінімальна зарплата, а також виплати військовим / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада виділила 4 мільярдів гривень для зарплат військовим, які виплатять вже найближчим часом.

Про це повідомили на урядовому порталі.

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Витрати на Міноборони збільшили з 117,6 млрд, які були раніше закладені в бюджеті, до 121,5 млрд – тобто, на 3,9 млрд. Крім того, витрати на забезпечення діяльності ЗСУ будуть збільшені з 89,4 до 93,5 млрд гривень, тобто на виплати військовим додатково піде 4,1 млрд. Вони отримають не тільки свої заслужені зарплати, а й надбавку.

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Гроші вдалося виділити завдяки перерозподілу коштів. 100 мільйонів гривень взяли із запланованих витрат на будівництво житла військовослужбовцям, і ще на 150 мільйонів скоротили суму, яка виділялася на закупівлю і ремонт військової техніки.

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Відзначимо, що з грудня 2021 року в Україні піднімуть мінімальну зарплату. Вона підвищиться на 500 гривень, з 6 тисяч до 6,5 тис.

Кого активно шукають роботодавці?

В Україні найбільш затребуваними роботодавцями спеціальностями вересня були продажі (17,9%), IT (11,7%) і банкиінвестиції/лізинг (6,5%). До речі, ще в серпні серед найактуальніших категорій були медики, а банківські працівники займали четверту позицію.

У вересні категорія "Медицина, фармацевтика" по затребуваності роботодавцями опустилася на восьме місце (5,4% всіх актуальних вакансій вересня).

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Раніше ми повідомляли, що кожен третій працівник старше 40 років при пошуку роботи стикався з проблемами через вік.

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