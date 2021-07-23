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В Україні підвищили пенсії військовим – кому, коли і скільки почнуть виплачувати

23 липня 2021 7:00

Богдан Приходько Богдан Приходько

На збільшення пенсій Кабмін виділив 5,3 мільйона гривень

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні підвищилися мінімальні пенсії військовослужбовців, учасників бойових дій та ветеранів МВС. Таке рішення Кабінет міністрів України прийняв на засіданні ще 14 липня, але його текст був опублікований на "Урядовому порталі" тільки 22 липня.

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Підвищені пенсії будуть виплачені в серпні з доплатою до підвищених розмірів за липень.

Так, майже 400 тисяч військовослужбовців і правоохоронців отримають додаткові пенсійні виплати – 2000 гривень. Зокрема, йдеться про тих, чиї пенсії призначені до 1 березня 2018 року.

Постанова стосується і виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Збільшені на 834,3 гривень (45%) пенсії отримають понад 40 тисяч осіб цієї категорії.

"Тепер пенсія учасників бойових дій становить 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, замість раніше встановлених 165%", – зазначили в Кабміні.

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Крім того, військовослужбовці та ветерани МВС тепер будуть отримувати мінімальну пенсію на рівні 3854 гривень. А мінімальна пенсія для учасників бойових дій складе 3893,4 гривні.

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Відзначимо, що на збільшення пенсій військовослужбовців і ветеранів МВС Кабінет міністрів виділив 5,3 мільйона гривень. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, рішення Кабміну погодив профільний комітет парламенту.

При цьому глава уряду Денис Шмишаль підкреслив, що рішення Кабміну було прийнято за ініціативою президента Володимира Зеленського.

Раніше під Верховною Радою пройшла всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур, вони вимагали невідкладного перерахунку пенсій.

Також новини "Сьогодні" повідомляли, що введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років повинні були отримати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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