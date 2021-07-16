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Мінцифри почало працювати з Amazon

16 липня, 17:41

Вікторія Барановська

Вони підписали "Меморандум про взаєморозуміння щодо прискорення цифрової трансформації та впроваджень інновацій в Україні"

Федоров заявив, що розвиток хмарних технологій в Україні - пріоритет / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 15 липня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та Директор з цифрових трансформацій у державному секторі Amazon Web Services Ліам Максвелл домовились про співпрацю. Серед напрямів робота українців з хмарним сервісом AWS.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства та Комітету цифрової трансформації України.

"Розвиток хмарних технологій в Україні – пріоритет зараз. Особливо для державних органів влади. Це дозволить знизити ризики корупції на закупівлях обладнання, суттєво зменшити витрати з бюджету та пришвидшити впровадження інновацій у державі", – сказав Федоров.

Підписаний "Меморандум про взаєморозуміння щодо прискорення цифрової трансформації та впроваджень інновацій в Україні" передбачає:

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"Протягом багатьох років Amazon мав сильну, віддану і зростаючу спільноту клієнтів в Україні. Ми вітаємо підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння з українським Урядом і сподіваємося на спільну роботу в напрямі цифрового розвитку держави", – сказав Ліам Максвелл.

Раніше ми повідомляли, що 5 липня американський підприємець Джефф Безос офіційно пішов з поста генерального директора Amazon. Він пробув на цій посаді рівно 27 років. За цей час компанія виросла зі звичайного книжкового онлайн-магазину до гіганта роздрібної торгівлі світового масштабу із щорічним оборотом в 1,7 трильйона доларів.

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