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Минцифры начало работать с Amazon

16 июля, 17:41

Виктория Барановская

Они подписали "Меморандум о взаимопонимании по ускорению цифровой трансформации и внедрений инноваций в Украине"

Федоров заявил, что развитие облачных технологий в Украине - приоритет / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 15 июля, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по цифровым трансформаций в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл договорились о сотрудничестве. Среди направлений работа украинцев с облачным сервисом AWS.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.

"Развитие облачных технологий в Украине – приоритет в данный момент. Особенно для государственных органов власти. Это позволит снизить риски коррупции на закупках оборудования, существенно уменьшить расходы из бюджета и ускорить внедрение инноваций в государстве", – сказал Федоров.

Подписанный "Меморандум о взаимопонимании по ускорению цифровой трансформации и внедрений инноваций в Украине" предусматривает:

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"В течение многих лет Amazon имел сильное, преданное и растущее сообщество клиентов в Украине. Мы приветствуем подписание этого Меморандума о взаимопонимании с украинским правительством и надеемся на совместную работу в направлении цифрового развития государства", – сказал Лиам Максвелл.

Ранее мы сообщали, что 5 июля американский предприниматель Джефф Безос официально ушел с поста генерального директора Amazon. Он пробыл на этой должности ровно 27 лет. За это время компания выросла из обычного книжного онлайн-магазина до гиганта розничной торговли мирового масштаба с ежегодным оборотом в 1,7 триллиона долларов.

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