Мінцифри анонсували нові функції в "Дії" – коли будуть доступними для українців

Мінцифри анонсували нові функції в "Дії" / Фото: Колаж: Сьогодні

В мобільному застосунку "Дія" незабаром з'явиться функція з додавання даних про нерухомість в реєстр.

Про це повідомляє керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік в інтерв’ю "РБК-Україна".

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Зазначається, що функція може стати доступною вже наступного року.

"До 2013 року, якщо говорити про реєстр нерухомості, це все були папери, БТІ, нотаріуси і так далі, тому цих даних здебільшого у реєстрі немає. Вони часто є лише у паперових архівах", – сказав керівник.

Як працюватиме функція?

Спочатку у додаток потрібно завантажити скан-копії документів на нерухомість, а потім внести дані з них у електронну форму.

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Тоді бюро технічної інвентаризації отримає вашу заявку та почне перевіряти документи в архівах.

Якщо усе підтвердиться, документи мають бути завантажені в архів.

"Поки це пілот, можливо наступного року зможемо вийти на масштаб усієї України", – зазначив Банік.

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Також спікер заявив, що Мінцифри працює над додаванням в "Дію" посвідчення учасника бойових дій.

Фальшива Дія

Нещодавно в Україні розробили фейкову копію державного застосунку "Дія".

У Мінцифри назвали таку розробку "шкільною", але зазначили, що вона може становити небезпеку для особистих даних українців.

Хоча у фейку немає доступу до реєстрів, шахраї можуть отримати банківську інформацію українців.

Раніше ми писали, що одна з найбільших транспортних компаній світу американська Lyft може приєднатися до податкового режиму "Дія.City".

А також повідомляли, що незабаром застосунок може попередити вас про кредитних шахраїв.