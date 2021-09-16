Мільярдер Рей Даліо припустив, коли біткоїн можуть знищити

Рей Даліо назвав умову знищення біткоїну / Фото: Колаж: Сьогодні
Засновник хедж-фонду Bridgewater і мільярдер Рей Даліо розповів, в якому випадку регулюючі органи можуть знищити біткоїн.
Про це він розповів в інтерв'ю CNBC.
"Якщо це (біткоїн – ред.) Дійсно буде мати успіх, вони вб'ють його або спробують убити. І я думаю, вони вб'ють його, бо у них є способи зробити це", – сказав мільярдер.
Рей Даліо розповів, що легалізація біткоїну в Сальвадорі не може зрівнятися з тим, що, наприклад, в Китаї та Індії вводять обмеження на оборот криптовалют, а в США як і раніше говорять про те, як це можна регулювати і контролювати.
У той же час мільярдер додав, що біткоїн – це хороша альтернатива готівці.
За словами Даліо, для інвесторів зростає привабливість криптовалюти в умовах сучасної світової економіки, якій притаманні:
- збільшення боргу
- грошово-кредитна експансія
- інфляція
За останні 12 місяців біткоїн виріс більш ніж в чотири рази. Цього року ціна за біткоїн перевищувала $ 60 000.
У Сальвадорі Bitcoin став офіційним платіжним засобом
У Сальвадорі з 7 вересня найпопулярніша криптовалюта – біткоїн – прирівнялась до американського долара і стала офіційним платіжним засобом.
Власники біткоїну можуть оплачувати криптовалютою будь-які послуги і товари в країні.
Нагадаємо, що на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні.
- біткоїну передрікали обвал ще на 80% , але ситуація, очевидно, змінилася;
- після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти і створення власної цифрової монети, ціна біткоїну обвалилася, а потім безпричинно пішла вгору.