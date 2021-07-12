Меркель подала надію Зеленському: "Північний потік – 2" не стане заміною Україні

Меркель сообщила Зеленскому хорошую новость о транзите газа
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Україна має залишитися країною – транзитером газу навіть у разі завершення будівництва і запуску російського газопроводу "Північний потік – 2".
Про це вона заявила 12 липня на спільному брифінгу c президентом України Володимиром Зеленським.
Читайте також: Зустріч із Меркель – як дипломатія Зеленського змусила Захід почути Україну
"Ми хочемо домогтися того, щоб у майбутньому транзит газу через Україну зберігся. Для нас Україна є і залишиться країною – транзитером газу навіть у тому разі, якщо буде завершено будівництво "Північного потоку – 2". З українського боку тут є великі побоювання. Ми всерйоз сприймаємо ці побоювання – сьогодні ми їх обговоримо", – сказала Меркель перед закритою зустріччю.
Вона додала, що ця тема обговорюватиметься і на її зустрічі з президентом США Джо Байденом під час візиту до Сполучених Штатів.
Нагадаємо, раніше Зеленський назвав "Північний потік – 2" спільною проблемою України і Європи та зброєю Росії.
Також ми писали про наміри США і Німеччини гарантувати Україні компенсації після запуску газопроводу "Північний потік – 2".
Більше про робочий візит Зеленського в Німеччину – у відеосюжеті:
Новини на цю ж тему: