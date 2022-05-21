Міняйли скаженіють: чи побачать українці долар по 40

Що буде з курсом долара найближчим часом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нацбанк відпустив долар аби врятувати гривню. Банкам дозволили продавати валюту за ціною, яку вони вважають для себе вигідною. Раніше курс не мав відхилятися від офіційногобільш ніж на 10%.

Від початку війни НБУ встановив вартість долара на рівні 29 грн 25 копійок. Втім в небанківських обмінниках американські гроші за останній тиждень додали в ціні майже 3 гривні. Нині за долар просять, в середньому, 37 гривень.

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Тож "Сьогодні" розповість вам, чи приборкає курс таке рішення НБУ та чи вгамується попит на валюту.

За словами члена Ради НБУ Віктора Козюка, курс зафіксовано з метою втримати економіку держави.

На сьогодні курс гривні зафіксований. Це було вимушеним кроком, оскільки це був чи не єдиний можливий варіант номінального якоря для макроекономічної стабільності в умовах, коли процентна ставка втрачала здатність впливу на економічні рішення, а цінові шоки ставали непрогнозованими, — сказав він.

Ринок "накрутив" долар

Разом з низкою інших фінансових обмежень це дозволило вгамувати паніку і стримати долар. Кабмін визначив перелік товарів критичного імпорту, для якого юрособам дозволили купувати валюту.

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Окільки населенню придбати безготівкову валюту в Україні не можна, то людям залишилися обмінники і чорний ринок, де курс був значно вищим за офіційний.

14 квітня НБУ послабив обмеження і дозволив банкам продавати клієнтам готівкову валюту. Однак підняти ціну долара установи могли щонайбільше на 10% від фіксованого курсу. Тобто не вище 32,18 грн/дол. Це вигідніше, ніж в небанківських обмінниках. Проте, купувати просто не було чого. Крім цього в обмінниках курс купівлі вигідніший, ніж у банках. Тож там і зосередився весь ринок, який накрутив ціну долара до майже 37 гривень.

Що буде з курсом влітку?

Заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк в своєму телеграм каналі написав, що влітку курс зростатиме.

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"Це результат заблокованого експорту та нестачі грошей, який благополучно покривається емісією Нацбанку. І звинувачувати їх тут не треба. Хто ще покриватиме розрив? Кажуть сьогодні у низці областей не пройшли платежі. Немає грошей навіть для цього. Значить, скоро надрукують ще більше. Тому курс 40 грн за долар питання лише часу", — написав він.

Щоправда, пізніше він зазначив, що долара за 40 грн можна уникнути, і НБУ все для цього робить. Зі свого боку Нацбанк переконує, що курс зростає через брак валюти. За словами голови НБУ Кирила Шевченка це "здебільшого" пов'язано зі спекулятивними заробітками населення, фінансуванням сірого імпорту та переведенням заощаджень в іноземну валюту.

Спекулятивний заробіток полягав у тому, що заповзятливі громадяни відкривали рахунки в банках, поповнювали їх на 100 000 грн, виїжджали за кордон. Там знімали у банкоматах валюту. Курс для них був вигідним через правило, яке забороняє українським банкам піднімати ціну на валюту понад 10% від офіційного курсу НБУ.

Далі завантажені валютою "торговці" поверталися додому. Валюту ж збували на чорному ринку вже за вищим курсом. На цьому заробляли по 3-4 гривні за долар/євро.

Передумов для зростання вартості валюти немає

Як зазначив виконавчий директор Центру економічних стратегій Гліб Вишлінський в коментарі "Сьогодні", чітких передумов для збільшення попиту на долар немає, а ситуація схожа на спекулятивний розгін долару, а не на реальний стан речей.

Час від часу спекулянти створюють штучний попит на долар, намагаючись заробити на цьому у подальшому, — сказав він.

Аби зменшити різницю між курсами в банках та обмінках, 20 травня НБУ зняв обмеження для банків на націнку щонайвище 10% від офіційного курсу. Так почне працювати конкурентний ринок, зазначають фінансисти:

Зняття обмежень покращить умови роботи легальних суб'єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Все це зробить валютний ринок стійкішим і сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у готівковому сегменті, — наголосив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

У Центрі економічної стратегії прогнозують, що найближчими тижнями можна очікувати, що курс відкотиться, а спекуляції припиняться. Водночас, від фіксованого офіційного курсу в 29,25 грн/дол. НБУ не відмовляється.

А як сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі "Сьогодні", однак для самого фінансового ринку змін не буде:

Нічого НБУ принципового не скасував. І далі з коррахунку банк підкріпити обмінник не зможе. І міжбанк працюватиме тільки для підтримки товарів критичного імпорту і тільки за курсом 29 грн 25 коп, — зауважив він.

Як спрогнозувати майбутнє фінансової системи?

Лише виконання цих пунктів зможе спрогнозувати майбутнє фінансової системи України (це власне і є трьома важливими умовами для повернення плаваючого курсу):

стабілізація експортних надходжень;

зниження невизначеності, пов'язаної з воєнними діями;

активізація фінансового ринку.

Раніше ми розповідали, чи є в України шанс втримати долар, а також писали, що долар попри все націлився на новий рекорд.