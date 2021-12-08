МАУ запускає новорічні рейси на популярні курорти: куди можна полетіти

Для пасажирів будуть доступні квитки бізнес та економ-класу / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає чартерні новорічні рейси до екзотичних курортів Домінікани, Мексики та Мальдів.

Як повідомляє пресслужба, початок польотів заплановано на 27 грудня поточного року.

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"Зважаючи на те, що відновлення польотів далекомагістральних літаків Boeing 777-200ER планується у другому кварталі наступного року, програма далекомагістральних рейсів в Пунта-Кану, Канкун, Мале буде виконуватися на ВС Boeing 767-300ER авіакомпанії партнера "ЄвроАтлантік", – наголошують у "МАУ".

Здійснювати рейси МАУ буде разом з туристичним оператором "Компас".

Для пасажирів будуть доступні квитки бізнес та економ-класу. Наразі невідомо, скільки ці квитки коштуватимуть та яким буде графік польотів.

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Правила польотів літаками МАУ

Через карантин та пандемію пасажири внутрішніх регіональних рейсів МАУ зобов’язані перед вильотом пред’явити один з цих документів:

Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію однією дозою дводозного препарату (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати);

Документ про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19;

Довідка про негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на коронавірус, що зроблений не раніше, ніж за 72 години до вильоту;

Документ про отримання однієї дози вакцини від коронавірусу;

Раніше ми повідомляли, що українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", яка базується в міжнародному аеропорту "Бориспіль", запустила спеціальні SPA-тарифи на своїх рейсах. З їх допомогою можна дістатися в більш віддалені куточки планети, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що влітку МАУ запустила нові рейси в європейські країни – Францію, Іспанію і Португалію.