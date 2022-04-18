Марка з російським воєнним кораблем дістанеться не всім – Укрпошта вводить обмеження

Через спекуляції Укрпошта вводить обмеження на продаж легендарної марки / Фото: Укрпошта, Колаж: Сьогодні

Марку з легендарною фразою українського прикордонника Романа Грибова щодо крейсера "Москва" тепер можна буде купити за певних умов.

Про нові обмеження розповіли у пресслужбі Укрпошти.

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Продали вже пів мільйона екземплярів

"Пройшло 5 днів з моменту запуску поштової марки з кораблем, а вже продано майже пів мільйона екземплярів. Тираж складав 1 млн, і додруковувати його ми не плануємо. Тож кожна марка збереже свою історичну цінність", – йдеться у повідомленні.

В Укрпошті наголошують, що в інтернеті вже з'явилися спекулянти, які продають конверти з маркою за $1000. Єдиний аукціон, який підтримує пошта, відбувається на Prozorro.Продажі – за 25 тис. грн продають унікальний комплект філателістичної продукції "Русскій воєнний корабль, іди …!" з підписом автора.

Тому, щоб зменшити спекуляції й щоб марки дісталися якомога більшій кількості людей, компанія вводить такі обмеження:

з 18 квітня можна купити не більше ніж 5 листів (1 лист = 6 марок) в одні руки будь-якого номіналу;⠀

скасовуються всі замовлення в інтернет-магазині (деякі з них були на понад 30 тис. марок).

"Перепрошуємо за незручності, які виникали під час онлайн-замовлень. Просимо дочекатися запуску оновленого поштового маркету цього тижня, щоб зробити замовлення знову, але вже набагато зручніше. Ви отримаєте додаткове повідомлення й зможете оформити покупку повторно, проте не більше ніж 3 листи на 1 замовлення. Багато покупок з однієї адреси будуть блокуватись", – пояснили в Укрпошті.

Поштові марки з кораблем вже є у всіх обласних центрах України, окрім Херсонщини, Криму, Донеччини та Луганщини. Для них залишили резерв.

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У пресслужбі додали, що готуються нові випуски марок з новими ідеями.

Як і за скільки в мережі збувають продукцію з відомою фразою

Раніше ми розповідали, що загальний тираж марок із ілюстрацією кримчанина Бориса Гроха становить один мільйон. Випустили і 20 тис. тематичних конвертів. Марки для внутрішнього використання – номіналом F (23 грн), а для відправлення за кордон – W (1,5 долара).

Після того, як марки поступили в продаж, зчинився справжній ажіотаж. Перед поштовими відділеннями вишикувалися черги більші, ніж за новою моделлю iPhone.

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Одним із перших почав збувати актуальну продукцію тернополянин Віктор. Він оприлюднив оголошення ще 12 квітня. Просив за "національний" блок 240 грн, за "міжнародний" – 400 грн. Потім, з огляду на конкуренцію, ще раз його продублював 14 квітня.

Киянка Дарія готова продавати легендарні марки поштучно – по 60 грн. Охочі купити цілий блок, змушені будуть віддати за нього 360 грн відповідно.

За скільки ще збувають відомі марки українці, читайте у нашому матеріалі.

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