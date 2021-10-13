Краще зарплата і умови праці. Куди українські заробітчани їдуть після Польщі

Заробітчани з України обирають для роботи Німеччину / Фото: Getty Images

Українці в 2020 році стали найчисленнішою групою трудових мігрантів в Польщі, отримавши 295 тисяч дозволів на роботу – більш ніж в 20 разів більше, ніж в 2010 році.

Але за даними Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, українські заробітчани після офіційної реєстрації залишають країну і їдуть до Німеччини.

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Чому українців не влаштовує Польща?

Найчастішими причинами, чому українці їдуть з України на заробітки – більш висока зарплата і кращі умови праці.

Щорічно кількість офіційно зареєстрованих в Польщі українців зростає на 20% і вже перевищила позначку в 1,2 млн осіб. Але українські заробітчани не завжди хочуть затримуватися в Польщі, тому шукають нові можливості і часто їдуть до Німеччини. До речі, самі ж поляки їдуть заробляти не тільки до Німеччини, але і Норвегію, і Велику Британію.

А що з зарплатами?

Середня зарплата в Польщі становить майже 42 тис. грн. Водночас в Німеччині роботодавці вказують зарплату від 50 до 70 тис. грн. Незважаючи на високі виплати в Німеччині, робочу візу в цій країні отримати вкрай складно.

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Як розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, українці найчастіше в Німеччині працюють нелегально. Так, офіційно влаштовані 80 тис. українців, але це тільки 10% від загальної кількості заробітчан.

Як ми писали раніше, працівники з України відмовляються працювати в Польщі на зборі яблук і вибирають легшу роботу. Фермерам доводиться дешево експортувати яблука за кордон, адже так вони можуть хоч якось заробити.

Також "Сьогодні" розбиралися, які вакансії пропонують роботодавці і чим українців так вабить Німеччина.